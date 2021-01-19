Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40

vpchelko написав: Вопрос именно к Альфа-Банк - так как в нем я брал кредит (коммерческий) на покупку ноутбука. Вопрос именно к Альфа-Банк - так как в нем я брал кредит (коммерческий) на покупку ноутбука.

Странная логика - то есть если бы вы заняли деньги на ноут у соседа, то задавали бы вопрос соседу нарушает ли ваши права потребителя гэймхолл.ком.юа? Он не просто нарушает ваши права - он нарушает условия договора купли продажи - получив деньги ничего вам не предоставив. Но что Вы хотите услышать от банка? Подтверждение о факте нарушения ваших прав и условий договора? Ну так это Вам кто угодно скажет. Что дальше? Банк не является стороной сделки - вам надо решать вопрос именно с поставщиком? Если платили картой с введением ее данных - подавайте на чардж. Если платили по счету на IBAN - пишите заявление в полицию. Но банк может только принять Ваши доки на чардж и создать диспут, если на то есть основание - больше он вам ничем помочь не сможет ;(