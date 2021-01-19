vpchelko написав:Вопрос именно к Альфа-Банк - так как в нем я брал кредит (коммерческий) на покупку ноутбука.
Странная логика - то есть если бы вы заняли деньги на ноут у соседа, то задавали бы вопрос соседу нарушает ли ваши права потребителя гэймхолл.ком.юа? Он не просто нарушает ваши права - он нарушает условия договора купли продажи - получив деньги ничего вам не предоставив. Но что Вы хотите услышать от банка? Подтверждение о факте нарушения ваших прав и условий договора? Ну так это Вам кто угодно скажет. Что дальше? Банк не является стороной сделки - вам надо решать вопрос именно с поставщиком? Если платили картой с введением ее данных - подавайте на чардж. Если платили по счету на IBAN - пишите заявление в полицию. Но банк может только принять Ваши доки на чардж и создать диспут, если на то есть основание - больше он вам ничем помочь не сможет ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
vpchelko написав:Вопрос именно к Альфа-Банк - так как в нем я брал кредит (коммерческий) на покупку ноутбука.
Странная логика - то есть если бы вы заняли деньги на ноут у соседа, то задавали бы вопрос соседу нарушает ли ваши права потребителя гэймхолл.ком.юа? ;(
Flamingo Не отжигайте так! Это же финансовый форум! Смеялся минут 10. Представил как пчёлко потерял кошелек в автобусе и задает вопрос в АТП не нарушает ли его права человек, который нашёл и тратит деньги
30.12.2020 р. я знімав гроші в розмірі 8000 грн 00 коп з своєї картки в банкоматі А Т Альфа Банк Львівського відділення № 10 за адресою пр. Чорновола 45. При спробі отримати готівку гроші мною не були отриманні, а сума операції була списана з мого рахунку.
Я одразу повідомив про цей інцендент на Гарячу лінію АТ АльфаБанк писав заяви до банку Але ситуація досі залишилась не вирішенною.
Написав скаргу в НБУ, чекаю відповіді та повернення коштів Не раджу користуватись послугами цього банку!
vshkrabiy написав:30.12.2020 р. я знімав гроші в розмірі 8000 грн 00 коп з своєї картки в банкоматі А Т Альфа Банк Львівського відділення № 10 за адресою пр. Чорновола 45. При спробі отримати готівку гроші мною не були отриманні, а сума операції була списана з мого рахунку.
Я одразу повідомив про цей інцендент на Гарячу лінію АТ АльфаБанк писав заяви до банку Але ситуація досі залишилась не вирішенною.
Написав скаргу в НБУ, чекаю відповіді та повернення коштів Не раджу користуватись послугами цього банку!
Доброго дня. Для вирішення питання, вам необхідно звертатися до банку-емітенту картки. Ми отримали запит на chargeback та відповіли на нього згідно регламенту.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 20 січ, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
vshkrabiy написав:30.12.2020 р. я знімав гроші в розмірі 8000 грн 00 коп з своєї картки в банкоматі А Т Альфа Банк Львівського відділення № 10 за адресою пр. Чорновола 45. При спробі отримати готівку гроші мною не були отриманні, а сума операції була списана з мого рахунку.
Я одразу повідомив про цей інцендент на Гарячу лінію АТ АльфаБанк писав заяви до банку Але ситуація досі залишилась не вирішенною.
Написав скаргу в НБУ, чекаю відповіді та повернення коштів Не раджу користуватись послугами цього банку!
А якого банку картка...якщо не секрет? За 1 транзакцію по чужих картках Альфа банкомат такі суми в 8000 не видає. Чи щось змінилось?
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Flamingo написав:Странная логика - то есть если бы вы заняли деньги на ноут у соседа, то задавали бы вопрос соседу нарушает ли ваши права потребителя гэймхолл.ком.юа? Он не просто нарушает ваши права - он нарушает условия договора купли продажи - получив деньги ничего вам не предоставив. Но что Вы хотите услышать от банка? Подтверждение о факте нарушения ваших прав и условий договора? Ну так это Вам кто угодно скажет. Что дальше? Банк не является стороной сделки - вам надо решать вопрос именно с поставщиком? Если платили картой с введением ее данных - подавайте на чардж. Если платили по счету на IBAN - пишите заявление в полицию. Но банк может только принять Ваши доки на чардж и создать диспут, если на то есть основание - больше он вам ничем помочь не сможет ;(
Банк является 3ей стороной в сделке. Деньги магазину пересылал банк, после того, как я с банком заключил кредитный договор. По кредиту все обязательства выполнил. Товар не получил. Деньги тоже назад не получил, магазин все кормит завтраками. Притензий к банку у меня нет. Но считаю что банку нужен сигнал. А также было бы не плохо получить у банка консультацию, как мне себя вести с магазином, чтобы вернуть деньги.
Искатель написав:Статус - уже PROфи. 6 категорий из 10. И что? Карта почти целый месяц лежит на полке, потому что некуда тратить... Лимит свыше 30к простаивает... Потому что есть масса других более полезных карт. Раньше как-то повеселей было, а сейчас тот же КоКо от Форварда юзается в паре с Б5+Пудра - и закрывает почти все потребности. Книги за 20% - это, конечно, круто, но я известными сайтами как-то не пользуюсь. А обычные канцелярские магазины - закрыты на локдаун (это ж надо было так подгадать с категорией).
Может,еще есть интересные варианты? Постучитесь в личку, буду бесконечно признателен. Хоть бы бесплатные рассрочки вернули. А то тоска.
Та же история. Еще и в категориях кешью АЗС убрали Без рассрочек бескомиссионных - пусть лежит на полке
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.