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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9245924692479248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:53

  Flamingo написав:
  Ethereum написав:А П2П комісія 0.5%?
Зависит от:
1. Какая карта
2. Чьи деньги
3. Чем проводится р2р

Бесплатные варианты есть


1.Платина
2.Свої
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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  #<1 ... 9245924692479248
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