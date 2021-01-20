1.Платина
2.Свої
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:53
1.Платина
2.Свої
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:15
Какая карта имелось в виду не ее классификация из табели о рангах, а в каком тарифе. Пакетная дебетка? С нее можно стянуть бесплатно чужими р2р сервисами (например Скунсом, Моней, Пумбой, А-банком). Но есть риск попасть на гестапо и, если не правильно отвечать на его вопросы получить лок карты и путевку на поход в отделение, потому как Алла не любит чужие тягалки. Но можно и не попасть. Но даже если попасть и один раз гестапо пройти - то в принципе потом даже Аллу попускает и она дальше р2р спокойнее пропускает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:20
Re: Альфа-Банк
Певно платина - це Platinum Black.
Підпис без реферальних посилань
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