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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9245924692479248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:53

  Flamingo написав:
  Ethereum написав:А П2П комісія 0.5%?
Зависит от:
1. Какая карта
2. Чьи деньги
3. Чем проводится р2р

Бесплатные варианты есть


1.Платина
2.Свої
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:15

  Ethereum написав:
  Flamingo написав:
  Ethereum написав:А П2П комісія 0.5%?
Зависит от:
1. Какая карта
2. Чьи деньги
3. Чем проводится р2р

Бесплатные варианты есть


1.Платина
2.Свої

Какая карта имелось в виду не ее классификация из табели о рангах, а в каком тарифе. Пакетная дебетка? С нее можно стянуть бесплатно чужими р2р сервисами (например Скунсом, Моней, Пумбой, А-банком). Но есть риск попасть на гестапо и, если не правильно отвечать на его вопросы получить лок карты и путевку на поход в отделение, потому как Алла не любит чужие тягалки. Но можно и не попасть. Но даже если попасть и один раз гестапо пройти - то в принципе потом даже Аллу попускает и она дальше р2р спокойнее пропускает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:20

Re: Альфа-Банк

Певно платина - це Platinum Black.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:52

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?

В настройках телефона, приложения, выберите АЛьфовское - дальше есть пункт "разрешения".
Запретите пуши банковским приложухам.
Все остальные будут приходить.

Ну т.е. оперативно пуши уже никто видеть не будет: ни хозяин ни враг. И хистори по ним у Алки нема. Прийдется лазить в ИБ, смотреть :mrgreen:
По СМСкам есть хистори, по пушам в Мобайле или у Таси, Сибаса есть хистори.
Т.е. если чо провтыкал, то мона оперативно подсмотреть в Хистори, а не лазить по всем 15 картам у Алки, и анализировать недоВыписку в Сенсе :evil:

Ну так в мобайле хистори полная и сенсовские пуши там тоже есть, так что оставляем мобайл для просмотра хистори...
Альфа-банк - мобайл отключать нельзя...
з.ы. А когда будет работать отпечаток? Или все - по отпечатку больше входа не будет? Этакий регресс по факту от сенса вышел :(.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 02:19

  Flamingo написав:Ваш ИНН нужен представителю для того чтобы найти этот самый ваш чат с поддержкой. Или как по вашему вас можно еще идентифицировать чтобы разобраться и помочь? Предлагаете просмотреть все чаты в ночь на 13 января с 2 до 4 утра?

Я не роблю з свого ІПН жодного секрету. Але от біда: в чаті ніхто його не питав і я не шукав свій ІПН посеред ночі :roll:
Але дякую за коментар, дуже цінний
Востаннє редагувалось AleksD в Чет 21 січ, 2021 02:42, всього редагувалось 1 раз.
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 02:41

  Alfa_Bank написав:Для пошуку потрібно більше даних. Тому прошу надати ІПН, а також, вкажіть в який чат звертались (сайт, мобайл, месенджери).

Такс, я НЕОЧІКУВАНО-РАПТОВО знайшов!
Визнаю: трохи помилився (вночі це було): я не в чат на сайті "Альфа-банку" писав, а в чат в додатку "Сенс". ІПН ніхто в мене не питав (як би тут не пхинькали окремі місцеві "експерти").
Отож, моя розмова з Анастасією була в чаті додатку "Сенс" 12 січня з 2.47.

ЗІ. Прошу Анастасію сильно не гнобити.
ЗЗІ. Хто не вірить щодо ІПН - спробуйте самі зайти в чат додатку - там ніякого ІПН не питають. Та і нащо :?: його питати, якщо я лише планую в майбутньому стати (або не стати) клієнтом банку? :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 06:02

Re: Альфа-Банк

AleksD, а зачем спрашивать сотруднику поддержки ИНН, если в авторизированном чате он мог ему отображаться само собой.

Это я к тому, что у Вас запросили информацию не просто так, а для возможного анализа ситуации и просмотра историй Ваших обращений в поддержку.
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MASolomko
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