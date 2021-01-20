Додано: Чет 21 січ, 2021 07:45

AleksD написав: Flamingo написав: Ваш ИНН нужен представителю для того чтобы найти этот самый ваш чат с поддержкой. Или как по вашему вас можно еще идентифицировать чтобы разобраться и помочь? Предлагаете просмотреть все чаты в ночь на 13 января с 2 до 4 утра? Ваш ИНН нужен представителю для того чтобы найти этот самый ваш чат с поддержкой. Или как по вашему вас можно еще идентифицировать чтобы разобраться и помочь? Предлагаете просмотреть все чаты в ночь на 13 января с 2 до 4 утра?

Я не роблю з свого ІПН жодного секрету. Але от біда: в чаті ніхто його не питав і я не шукав свій ІПН посеред ночі

Але дякую за коментар, дуже цінний Я не роблю з свого ІПН жодного секрету. Але от біда: в чаті ніхто його не питав і я не шукав свій ІПН посеред ночіАле дякую за коментар, дуже цінний

А теперь после того как вы закончили с остроумием и самоналюбованием постарайтесь еще и мозги включить. У вас здесь на форуме представитель спрашивает написать ей свой инн в личку. Она хочет помочь. Для этого надо проверить что произошло. Это можно сделать идентифицировав вас. Вы ведь зачем то написали о своей проблеме и выставили ее на всеобщее обозрение. Для форума тоже от ваших сообщений ценность нулевая. Но работа представителя помогать. Всем. Даже оленям. Про невозможность найти свой инн в приложении вообще насмешили. Вы свой инн не знаете? Ищете его в приложениях?