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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9246924792489249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:32

  lloydbanksua написав:Вопрос к представителю. Если закрыл карту, отдельно интернет банкинг (маб, сенс) закрывать нужно?

Доброго дня. Не потрібно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:32

  lloydbanksua написав:Вопрос к представителю. Если закрыл карту, отдельно интернет банкинг (маб, сенс) закрывать нужно?

Він залишається назавжди.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:34

  ol_zy написав:Я так понимаю, ваши программеры всерьез восприняли: если машина не завелась, то надо выйти, закрыть дверь, постучать по колесу, открыть дверь, сесть в машину и попробовать снова... и реализовали это в сенсе... а предварительно убили идентификацию по отпечатку.

Проблема в роботі, проте поки термінів вирішення немає.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:27

Re: Альфа-Банк

Спасибо! Денежку вернули!
vpchelko
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