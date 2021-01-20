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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:32
lloydbanksua написав:
Вопрос к представителю. Если закрыл карту, отдельно интернет банкинг (маб, сенс) закрывать нужно?
Доброго дня. Не потрібно.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:32
lloydbanksua написав:
Вопрос к представителю. Если закрыл карту, отдельно интернет банкинг (маб, сенс) закрывать нужно?
Він залишається назавжди.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:34
ol_zy написав:
Я так понимаю, ваши программеры всерьез восприняли: если машина не завелась, то надо выйти, закрыть дверь, постучать по колесу, открыть дверь, сесть в машину и попробовать снова... и реализовали это в сенсе... а предварительно убили идентификацию по отпечатку.
Проблема в роботі, проте поки термінів вирішення немає.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:27
Спасибо! Денежку вернули!
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