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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:32
lloydbanksua написав:
Вопрос к представителю. Если закрыл карту, отдельно интернет банкинг (маб, сенс) закрывать нужно?
Доброго дня. Не потрібно.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:32
lloydbanksua написав:
Вопрос к представителю. Если закрыл карту, отдельно интернет банкинг (маб, сенс) закрывать нужно?
Він залишається назавжди.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:34
ol_zy написав:
Я так понимаю, ваши программеры всерьез восприняли: если машина не завелась, то надо выйти, закрыть дверь, постучать по колесу, открыть дверь, сесть в машину и попробовать снова... и реализовали это в сенсе... а предварительно убили идентификацию по отпечатку.
Проблема в роботі, проте поки термінів вирішення немає.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:27
Спасибо! Денежку вернули!
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:59
AleksD написав: Alfa_Bank написав:
Для пошуку потрібно більше даних. Тому прошу надати ІПН, а також, вкажіть в який чат звертались (сайт, мобайл, месенджери).
Такс, я НЕОЧІКУВАНО-РАПТОВО знайшов!
Визнаю: трохи помилився (вночі це було): я не в чат на сайті "Альфа-банку" писав, а в чат в додатку "Сенс". ІПН ніхто в мене не питав (як би тут не пхинькали окремі місцеві "експерти").
Отож, моя розмова з Анастасією була в чаті додатку "Сенс" 12 січня з 2.47.
ЗІ. Прошу Анастасію сильно не гнобити.
ЗЗІ. Хто не вірить щодо ІПН - спробуйте самі зайти в чат додатку - там ніякого ІПН не питають. Та і нащо
його питати, якщо я лише планую в майбутньому стати (або не стати) клієнтом банку?
Вибачте, але по наданим вами даним, чат знайти не можу. В чаті додатку сенс ви автоматично ідентифіковані. Мені ж для пошуку потрібен ІПН чи хоч номер телефону, що надавали банку, бо я не знаю хто ви. Тому зможу перевірити тільки після отримання даних.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:06
Alexey_k9 написав:
После понижение кеш бека. Тревел карта стала совсем не выгодной.
Кешбек чистыми 1.6 полностью съедается курсом валют. Карточный курс просто ужасный!
Да, карточный курс просто жесть. Уже третий год пошел как. И 2 прОцента тоже печаль.
Карточный курс должен ровняться курсу онлайн-обмена!
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:28
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Не потрібно.
А банк не рассматривает возможность предоставления нового пакета (условного White Lite) без комиссии за обслуживание? В принципе, карту закрыл только из-за этой комиссии - нет желания следить за колличество сделанных транзакций, чтобы избежать платы.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
lloydbanksua написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Не потрібно.
А банк не рассматривает возможность предоставления нового пакета (условного White Lite) без комиссии за обслуживание? В принципе, карту закрыл только из-за этой комиссии - нет желания следить за колличество сделанных транзакций, чтобы избежать платы.
Поки ні. Як варіант, можна вести депозит від 50 000 грн. і не рахувати покупки.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:15
lloydbanksua я использую депозит 5% в долларе, чтобы не платить)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:21
lloydbanksua написав:
нет желания следить за колличество сделанных транзакций
так у в Сенсе/Мобайле есть счетчик зачетных оп-й
Поглядывайте туда время от времени да й усьоо
... делайте хоть что-нибудь!
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