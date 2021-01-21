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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9247924892499250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:25

clientage я в курсе, пока держал в банке депо - не было необходимости за этим следить. Сейчас же сделал проще - закрыл карту, тем более она мне была интересна лишь из-за кешбека, а категории каждый месяц становятся все менее выгодными.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:25

  omb написав:lloydbanksua я использую депозит 5% в долларе, чтобы не платить)

я привязал к мастерпасу
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:38

lloydbanksua есть такое, но иногда очень хорошо стреляет кешбек -или 20% на то что надо, либо партнерка какая-то классная, он розетка с 10% была
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:04

ЭКО

Вычитал сейчас в правилах подяки!!!
8.9. Накопичені бонуси мають бути використані до 31 січня включно після чого вони анулюються. Починаючи з 1 лютого накопичення бонусів поновлюється.

С какого перепугу такой пункт там появился?
WachtAmRhein
 
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  #<1 ... 9247924892499250
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