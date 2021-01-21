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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:25
clientage я в курсе, пока держал в банке депо - не было необходимости за этим следить. Сейчас же сделал проще - закрыл карту, тем более она мне была интересна лишь из-за кешбека, а категории каждый месяц становятся все менее выгодными.
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:25
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:38
lloydbanksua есть такое, но иногда очень хорошо стреляет кешбек -или 20% на то что надо, либо партнерка какая-то классная, он розетка с 10% была
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:04
ЭКО
Вычитал сейчас в правилах подяки!!!
8.9. Накопичені бонуси мають бути використані до 31 січня включно після чого вони анулюються. Починаючи з 1 лютого накопичення бонусів поновлюється.
С какого перепугу такой пункт там появился?
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