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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 січ, 2021 23:17
Arien написав:
кто пользовался партнерским предложением от Киевстара ( пополнение Альфой от 100 грн = +30 грн бонусов), что означает "привязать карту"?
ее потом отвязать как скоро можно будет )? хочу родственнице пополнить с подарком номер ).
Если у родственницы контракт, то подарите что-нибудь нужное.
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rollo
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Додано: Нед 24 січ, 2021 08:58
Arien, условия описаны в приложении. Средства зачисляют обычно через 7 дней.
Карту Visa и не только банка Альфы можно использовать на нескольких номерах.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Нед 24 січ, 2021 09:03
MASolomko написав:
Arien, условия описаны в приложении. Средства зачисляют обычно через 7 дней.
Вроде, пока было только одно зачисление независимо от того, когда была оплата, - 22.01, и есть подозрение, что следующее зачисление будет 29.01.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Нед 24 січ, 2021 11:30
Отправлял вчера утром сэп с пакета white на свою карту в Укрсибе, денег в Укрсибе до сих пор нет. Кто-то владеет инфой, это Альфа не выпускает сэпы на выхах или Укрсиб не зачисляет?
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Julio
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Додано: Нед 24 січ, 2021 11:36
Julio написав:
Отправлял вчера утром сэп с пакета white на свою карту в Укрсибе, денег в Укрсибе до сих пор нет. Кто-то владеет инфой, это Альфа не выпускает сэпы на выхах или Укрсиб не зачисляет?
Укрсиб не зачисляет, завтра в начале девятого зачислит
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 24 січ, 2021 20:30
joik написав: omb написав:joik
и какая категория вас так обрадует 2%?
Продукты, у меня постоянно на год 1%, здоровья тоже 1%, а них и окешбечиваюсь!
ТАС. Б5. 2% чистыми. Делов то.
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mephala
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:53
mephala написав:
ТАС. Б5. 2% чистыми. Делов то.
Не всем дают лимит, но карта одна из лучших. Если говорить о продуктах, то альтернативные варианты - Форвард периодически и Кард Бланш Вайт Идеи на постоянной основе, но с некоторыми условиями.
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:06
Striker были б эти 2% еще и за свои, а не только за КЛ...
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lloydbanksua
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:24
lloydbanksua написав:Striker
были б эти 2% еще и за свои, а не только за КЛ...
А зачем за свои? Кредлимит шоли не дают?
Если юзать за кредитные, то свои могут до 62дн на депо ж лежать.
Шо не так то?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:51
clientage написав: lloydbanksua написав:Striker
были б эти 2% еще и за свои, а не только за КЛ...
А зачем за свои? Кредлимит шоли не дают?
Если юзать за кредитные, то свои могут до 62дн на депо ж лежать.
Шо не так то?
Ну ТАС очень тяжело давал кредлимит на Б5. Мне сразу дали только 1000, не так давно повысили до 3000. MASolomko писал, что ему вообще не дают кредлимит. По Пудре ТАС более щедрый.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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