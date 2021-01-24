velvet написав:Ну ТАС очень тяжело давал кредлимит на Б5. Мне сразу дали только 1000, не так давно повысили до 3000. MASolomko писал, что ему вообще не дают кредлимит. По Пудре ТАС более щедрый.
Я ещё 2 раза пытался сдвинуть лимит на Б5 с нуля, безуспешно. И в отделении спросил у специалиста, ещё ни разу ни у кого не получилось сдвинуть, только закрывать существующую и пробовать по новой проходить скоринг. Хорошо, что жене дали Пудру на 8 марта с 3к, а через 3-4 месяца ещё Б5 пытались, но не налили лимит. Будем скоро ехать закрывать эту Б5 и открывать допку Б5 к Пудре за 50 грн.
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Arien написав:кто пользовался партнерским предложением от Киевстара ( пополнение Альфой от 100 грн = +30 грн бонусов), что означает "привязать карту"? ее потом отвязать как скоро можно будет )?
хочу родственнице пополнить с подарком номер ).
это мастерпасс со всеми вытекающими вяжут, видимо, на пополняемый номер ессно, если уже привязана (к другому), сначала надо отвязать
потом отвязать через мастерпасс
P.S. мама недавно словила подписку на МТСе, думал, что пик пришелся на 2018й этой фигни, короче, с практикой держать деньги на балансе решил подвязать
Вы уверены, что это именно мастерпас? Имхо, это обкатка недавно рекламированного VTS (visa token service) Просто сохраняется токен, в этом конкретном приложении. Его потом можно легко удалить в самом приложении (хоть сразу, но я бы дождался получения бонуса сначала)
не, не уверен, исхожу из того, что привязать не получилось - обычно такое только с мастерпассом, т.к. привязана к другому номеру уже может так совпало