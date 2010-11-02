Доброго дня! Встановив Sense, тепер отримую пуш-повідення про операції у ньому. Але є одна суттєва незручність: дружина має додаткову картку до мого рахунку, коли користувався Альфа-мобайл, повідомлення про операції надходили у застосунок, а код операцій 3D secure приходив у SMS на телефон дружини. Зараз і пуш-повідомлення, і підтвердження операцій 3D secure приходять у мій Sense. Це дуже незручно - картка відкрита на ім'я дружини, але підтверджувати операції з її картки доводиться мені. Чи можна щось зробити, крім відключення пуш-повідомлень для її картки, щоб свої операції дружина підтверджувала самостійно? Не не хочеться платити за СМС. У випадку з Альфа-мобайл це було реалізовано набагато краще.