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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9253925492559256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:43

Капець, сьогодні поповнював проїздний на станції метро в терміналі, так пройшло в категорії "услуги". Перепрошили термінал чи шо? Було ж "транспорт".
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:55

  Alfa_Bank написав:
  riwalir написав:Alfa_Bank

Доброго дня!
Встановив Sense, тепер отримую пуш-повідення про операції у ньому. Але є одна суттєва незручність: дружина має додаткову картку до мого рахунку, коли користувався Альфа-мобайл, повідомлення про операції надходили у застосунок, а код операцій 3D secure приходив у SMS на телефон дружини. Зараз і пуш-повідомлення, і підтвердження операцій 3D secure приходять у мій Sense. Це дуже незручно - картка відкрита на ім'я дружини, але підтверджувати операції з її картки доводиться мені.
Чи можна щось зробити, крім відключення пуш-повідомлень для її картки, щоб свої операції дружина підтверджувала самостійно? Не не хочеться платити за СМС. У випадку з Альфа-мобайл це було реалізовано набагато краще.

Дорого дня. Зайдіть на картку дружини в сенс та змініть номер телефону для АЧ на її актуальний номер (Змінити номер мобільного телефону для смс по картці у цифровому банку Sense SuperApp), потім перевірте куди приходять коди та відпишіться.


Актуальний номер дружини було вказано. Відключив АЧ, потім підключив знову, вказав номер дружини. Коди підтвердження оплати стали надходити на її номер. Дякую)
riwalir
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