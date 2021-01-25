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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 13:21
Подскажите, как сейчас ходят СЕП с Альфы например в Ощадбанк, есть ли какой-то регламент по зачислению?
Додано: Вів 26 січ, 2021 13:31
+15..20 мин в режиме 23/7
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 січ, 2021 13:52
Ну Алла то точно выпускает за 15-20 минут, но вот ощАДу на то чтобы принять надо по разному - иногда до 3 часов. Буквально сегодняшний кейс - отправка 10:44 - приход 13:09. А в пятницу это действо длилось чуть больше часа - отправка 11:42 - приход 12:55. Не знаю есть ли регламент - но ИМХО как повезет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:17
Не слушайте фантастику про 3000 грн.в мес.
Опытным путём доказано, что при приближении к отметке 2000 грн./мес.клиента тупо отключают от программы кешью. Конкретно у меня начислили 1970 бонусов с копейками, а уже следующая транзакция прошла без бонусов.
Что важно-никто никак об этом не уведомляет. Ни пушем, ни СМСкой, ни звонком. Никак. Эту инфу нужно клещами вытаскивать в чате или на горячке прорвавшись через истеричную роботессу.
Формулировка бомбезная "за зловживання заохоченнями"
То есть пока платишь их картой и они на тебе зарабатывают интерчендж-ты ничем не "зловживаешь". Как только ты начнёшь платить картой по категориям с ими же предложенным кешбеком-ты "зловживаешь".
Ну конечно, если кешбек 100-200 в мес-то собирай на здоровье. А 3000 в мес.-сказки.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:06
Alfa_Bank
Підкажіть будь ласка, клієнтам Альфа банку є преференції в покупці LPN XS2291907256
8% річних? //в валюті!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:13
Re: Альфа-Банк
Вопрос.
В депо "Мобильный", как отменяется пролонгация? Есть пимпа?
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:17
Доброго дня. Уточню. Відпишусь.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:19
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:26
При пролонгации день не теряется?
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:29
Ні. Пролонгація здійснюється в день закінчення вкладу (у тому числі, якщо дата закінчення припадає на вихідний/святковий день). Відсотки за дату пролонгації нараховуються за актуальною ставкою.
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