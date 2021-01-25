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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9255925692579258>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:21

Подскажите, как сейчас ходят СЕП с Альфы например в Ощадбанк, есть ли какой-то регламент по зачислению?
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:31

  dedmvi написав:Подскажите, как сейчас ходят СЕП с Альфы например в Ощадбанк, есть ли какой-то регламент по зачислению?

+15..20 мин в режиме 23/7
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:52

  clientage написав:
  dedmvi написав:Подскажите, как сейчас ходят СЕП с Альфы например в Ощадбанк, есть ли какой-то регламент по зачислению?

+15..20 мин в режиме 23/7

Ну Алла то точно выпускает за 15-20 минут, но вот ощАДу на то чтобы принять надо по разному - иногда до 3 часов. Буквально сегодняшний кейс - отправка 10:44 - приход 13:09. А в пятницу это действо длилось чуть больше часа - отправка 11:42 - приход 12:55. Не знаю есть ли регламент - но ИМХО как повезет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:17

  balance написав:колеги, а нагадайте скільки максимум горіхів можна накопичити за місяць по кеш'ю?а то я тільки знаходжу, що вивести 5000 грн/міс

Не слушайте фантастику про 3000 грн.в мес.
Опытным путём доказано, что при приближении к отметке 2000 грн./мес.клиента тупо отключают от программы кешью. Конкретно у меня начислили 1970 бонусов с копейками, а уже следующая транзакция прошла без бонусов.
Что важно-никто никак об этом не уведомляет. Ни пушем, ни СМСкой, ни звонком. Никак. Эту инфу нужно клещами вытаскивать в чате или на горячке прорвавшись через истеричную роботессу.
Формулировка бомбезная "за зловживання заохоченнями" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
То есть пока платишь их картой и они на тебе зарабатывают интерчендж-ты ничем не "зловживаешь". Как только ты начнёшь платить картой по категориям с ими же предложенным кешбеком-ты "зловживаешь".
Ну конечно, если кешбек 100-200 в мес-то собирай на здоровье. А 3000 в мес.-сказки.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:06

Alfa_Bank

Підкажіть будь ласка, клієнтам Альфа банку є преференції в покупці LPN XS2291907256
8% річних? :) //в валюті!

https://minfin.com.ua/ua/2021/01/25/59083822/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:13

Re: Альфа-Банк

Вопрос.
В депо "Мобильный", как отменяется пролонгация? Есть пимпа?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:17

  greenozon написав:Alfa_Bank

Підкажіть будь ласка, клієнтам Альфа банку є преференції в покупці LPN XS2291907256
8% річних? :) //в валюті!

https://minfin.com.ua/ua/2021/01/25/59083822/

Доброго дня. Уточню. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:19

  ruvex написав:Вопрос.
В депо "Мобильный", как отменяется пролонгация? Есть пимпа?

Доброго дня. Є в банкінгу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:26

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Вопрос.
В депо "Мобильный", как отменяется пролонгация? Есть пимпа?

Доброго дня. Є в банкінгу.

При пролонгации день не теряется?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:29

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Вопрос.
В депо "Мобильный", как отменяется пролонгация? Есть пимпа?

Доброго дня. Є в банкінгу.

При пролонгации день не теряется?

Ні. Пролонгація здійснюється в день закінчення вкладу (у тому числі, якщо дата закінчення припадає на вихідний/святковий день). Відсотки за дату пролонгації нараховуються за актуальною ставкою.
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