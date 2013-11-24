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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9257925892599260>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:44

  V2 написав:
  WachtAmRhein написав:Вычитал сейчас в правилах подяки!!!
8.9. Накопичені бонуси мають бути використані до 31 січня включно після чого вони анулюються. Починаючи з 1 лютого накопичення бонусів поновлюється.

С какого перепугу такой пункт там появился?


Шановна Alfa_Bank!
Прокоментуйте, будь ласка!!!

Доброго дня. Питання більше до ЕКО. Спробую уточнити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:48

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Кто то знает про правила банка когда блокируют карту за р2р?

Правила безпеки не розголошуються :roll:
Почему ВСЕ банки, если у мониторинга возникает сомнение, если ошибся в CVV или в пин коде (ну бывает, что забываешь телефон в машине )) ) сразу же звонят клиенту? Причем у ВСЕХ этих банков имеются бесплатный номер. Альфа банк ни разу не перезвонил. Блокировали карты за р2р и оплату услуг через Портмоне...
Все замечания озвучил сотруднику. Без ожиданий на лучше.
Спасибо Юлия, за оперативность )
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2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:58

  2XL написав: Почему ВСЕ банки, если у мониторинга возникает сомнение, если ошибся в CVV или в пин коде (ну бывает, что забываешь телефон в машине )) ) сразу же звонят клиенту?


То что ВСЕ пожалуй перебор. )
Ну и ответ имхо очевидень. Все упирается в ресурсы. Чем больше банк тем все это более затратно и трудно организуемо.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:04

  2XL написав:Альфа банк ни разу не перезвонил. Блокировали карты за р2р

Не надо наговаривать. В начале этого месяца при нескольких переводах с дебетки Альфы упёрся в лимит 30 тысяч - через минуту или две перезвон с вежливым вопросом, мол я ли это делал. И сразу в процессе общения была предложена идентификация, на основании который можно было повысить лимит. Согласился - несколько вопросов, особенного гестапо не заметил. Лимит подняли - всё культурно, вежливо и доброжелательно. Я был доволен! :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:26

[/quote] Не слушайте фантастику про 3000 грн.в мес.
Опытным путём доказано, что при приближении к отметке 2000 грн./мес.клиента тупо отключают от программы кешью. [/quote]

Конкретно у меня было кешью 3000 грн за месяц по категории с 20%, так совпало, что именно она нужна была, Ничего не отключали.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:03

  Vorlon написав:
  2XL написав:Альфа банк ни разу не перезвонил. Блокировали карты за р2р

Не надо наговаривать. В начале этого месяца при нескольких переводах с дебетки Альфы упёрся в лимит 30 тысяч - через минуту или две перезвон с вежливым вопросом, мол я ли это делал. И сразу в процессе общения была предложена идентификация, на основании который можно было повысить лимит. Согласился - несколько вопросов, особенного гестапо не заметил. Лимит подняли - всё культурно, вежливо и доброжелательно. Я был доволен! :)


аналогично
раз в квартал снимаю с карты, почти всегда забываю поднять лимит, после 2х отлупов банкомата прямо у банкомата обычно и звонок
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:36

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  2XL написав:Альфа банк ни разу не перезвонил. Блокировали карты за р2р

Не надо наговаривать
Вам значение слова "наговаривать" известно?
После каждой тихушной я не молчу, а обращаюсь в банк с претензией. И каждый раз сотрудники банка разводят руками и извиняются. То у них "система сформировали СМС, но не отправила", то плохо обученный сотрудник свою работу не сделал.

И если кому то звонят, то мне это никаких моральных удовлетворения не приносит.
Блокируют - это скорее хорошо, отсутствие коммуникации неудовлетворительное.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:55

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:Вычитал сейчас в правилах подяки!!!
8.9. Накопичені бонуси мають бути використані до 31 січня включно після чого вони анулюються. Починаючи з 1 лютого накопичення бонусів поновлюється.

С какого перепугу такой пункт там появился?



Ну це магазинні правила, але якщо хтось отримає бонуси так як я, з доступом до їх можливості витратити тільки за декілька місяців, то зараз зможе тільки полюбуватись цифрою.
Сьогодні був свідком подібної ситуації з іншим покупцем - бонуси якби є, але можливість їх використати ще не настала.
Spar також обнуляє 31 січня.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:53

2XL
Всё они звонят. Не нужно расписываться за всех.
Я вот пятницу добавлял неудачно карту в гугл пей и ошибся свв.
Перезвонили моментально.

:!: Единественная проблема, к сведению АЛЬФА-БАНК, почему звонят с левых мобильных ???
Обычно я не беру с таких номеров, но тут чуйка сработала.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:57

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:АЛЬФА-БАНК, почему звонят с левых мобильных ???
тут это норма viewtopic.php?p=5144953#p5144953
Мизантрóп
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