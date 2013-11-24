V2 написав:
Шановна Alfa_Bank!
Прокоментуйте, будь ласка!!!
Доброго дня. Питання більше до ЕКО. Спробую уточнити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:44
Доброго дня. Питання більше до ЕКО. Спробую уточнити.
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:48
Re: Альфа-Банк
Почему ВСЕ банки, если у мониторинга возникает сомнение, если ошибся в CVV или в пин коде (ну бывает, что забываешь телефон в машине )) ) сразу же звонят клиенту? Причем у ВСЕХ этих банков имеются бесплатный номер. Альфа банк ни разу не перезвонил. Блокировали карты за р2р и оплату услуг через Портмоне...
Все замечания озвучил сотруднику. Без ожиданий на лучше.
Спасибо Юлия, за оперативность )
Размер имеет значение.
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:58
То что ВСЕ пожалуй перебор. )
Ну и ответ имхо очевидень. Все упирается в ресурсы. Чем больше банк тем все это более затратно и трудно организуемо.
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:04
Не надо наговаривать. В начале этого месяца при нескольких переводах с дебетки Альфы упёрся в лимит 30 тысяч - через минуту или две перезвон с вежливым вопросом, мол я ли это делал. И сразу в процессе общения была предложена идентификация, на основании который можно было повысить лимит. Согласился - несколько вопросов, особенного гестапо не заметил. Лимит подняли - всё культурно, вежливо и доброжелательно. Я был доволен!
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:26
[/quote] Не слушайте фантастику про 3000 грн.в мес.
Опытным путём доказано, что при приближении к отметке 2000 грн./мес.клиента тупо отключают от программы кешью. [/quote]
Конкретно у меня было кешью 3000 грн за месяц по категории с 20%, так совпало, что именно она нужна была, Ничего не отключали.
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:03
аналогично
раз в квартал снимаю с карты, почти всегда забываю поднять лимит, после 2х отлупов банкомата прямо у банкомата обычно и звонок
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:36
Re: Альфа-Банк
Вам значение слова "наговаривать" известно?
После каждой тихушной я не молчу, а обращаюсь в банк с претензией. И каждый раз сотрудники банка разводят руками и извиняются. То у них "система сформировали СМС, но не отправила", то плохо обученный сотрудник свою работу не сделал.
И если кому то звонят, то мне это никаких моральных удовлетворения не приносит.
Блокируют - это скорее хорошо, отсутствие коммуникации неудовлетворительное.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:55
Re: Альфа-Банк
Ну це магазинні правила, але якщо хтось отримає бонуси так як я, з доступом до їх можливості витратити тільки за декілька місяців, то зараз зможе тільки полюбуватись цифрою.
Сьогодні був свідком подібної ситуації з іншим покупцем - бонуси якби є, але можливість їх використати ще не настала.
Spar також обнуляє 31 січня.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:53
2XL
Всё они звонят. Не нужно расписываться за всех.
Я вот пятницу добавлял неудачно карту в гугл пей и ошибся свв.
Перезвонили моментально.
Единественная проблема, к сведению АЛЬФА-БАНК, почему звонят с левых мобильных ???
Обычно я не беру с таких номеров, но тут чуйка сработала.
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:57
Re: Альфа-Банк
тут это норма viewtopic.php?p=5144953#p5144953
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