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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9257925892599260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:57

Re: Альфа-Банк

Бомж-шлюзи дешевше.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:24

  Кочевник написав:Бомж-шлюзи дешевше.

х...@—! Клієнт повинен дзвонити лише з фінансового номеру і лише на фінансовий у вайбер приходить шлам,а банк може до тебе телефонувати зі всякого шлюз-гівна і ще з бридкого аутсорсу з Чернігова. Пішла мова жестів.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:33

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:2XL
Всё они звонят. Не нужно расписываться за всех.
Я вот пятницу добавлял неудачно карту в гугл пей и ошибся свв.
Перезвонили моментально.

Повторю для невнимательных
2XL написав:И если кому то звонят, то мне это никаких моральных удовлетворения не приносит.

и добавлю, что речь не о единственном случае. Помню как минимум 3-4 случая.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:34

  MASolomko написав:AleksD, т. е. Вы открыли приложение и на этапе входа в систему банкинга вместо ввода номера телефона и пароля, выбрали перейти в чат?

Додаток в мене був встановлений давно. Але оскільки я не клієнт - ніяких даних про себе не повідомляв, лише хотів дещо уточнити. Ну, і трапилась вищеописана невдача...
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:55

  Alfa_Bank написав:Знайшли чат. З Анастасією роботу проведемо. Перепрошую за ситуацію!

Дякую за відповідь!
AleksD
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  #<1 ... 9257925892599260
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