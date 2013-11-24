|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:57
Бомж-шлюзи дешевше.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1798
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:24
Кочевник написав:
Бомж-шлюзи дешевше.
х...@—! Клієнт повинен дзвонити лише з фінансового номеру і лише на фінансовий у вайбер приходить шлам,а банк може до тебе телефонувати зі всякого шлюз-гівна і ще з бридкого аутсорсу з Чернігова. Пішла мова жестів.
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12540
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:33
idealstorm написав:2XL
Всё они звонят. Не нужно расписываться за всех.
Я вот пятницу добавлял неудачно карту в гугл пей и ошибся свв.
Перезвонили моментально.
Повторю для невнимательных
2XL написав:И если кому то звонят, то мне это никаких моральных удовлетворения не приносит.
и добавлю, что речь не о единственном случае. Помню как минимум 3-4 случая.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3532
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:34
MASolomko написав:
AleksD, т. е. Вы открыли приложение и на этапе входа в систему банкинга вместо ввода номера телефона и пароля, выбрали перейти в чат?
Додаток в мене був встановлений давно. Але оскільки я не клієнт - ніяких даних про себе не повідомляв, лише хотів дещо уточнити. Ну, і трапилась вищеописана невдача...
-
AleksD
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 03.05.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:55
Alfa_Bank написав:
Знайшли чат. З Анастасією роботу проведемо. Перепрошую за ситуацію!
Дякую за відповідь!
-
AleksD
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 03.05.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|45727
|5639602
|
Сер 27 січ, 2021 02:13
Adast
|
|18531
|2620377
|
|
|339
|75823
|
Вів 26 січ, 2021 22:04
sens
|