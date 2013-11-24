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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9258925992609261>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:57

Re: Альфа-Банк

Бомж-шлюзи дешевше.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:24

  Кочевник написав:Бомж-шлюзи дешевше.

х...@—! Клієнт повинен дзвонити лише з фінансового номеру і лише на фінансовий у вайбер приходить шлам,а банк може до тебе телефонувати зі всякого шлюз-гівна і ще з бридкого аутсорсу з Чернігова. Пішла мова жестів.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:33

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:2XL
Всё они звонят. Не нужно расписываться за всех.
Я вот пятницу добавлял неудачно карту в гугл пей и ошибся свв.
Перезвонили моментально.

Повторю для невнимательных
2XL написав:И если кому то звонят, то мне это никаких моральных удовлетворения не приносит.

и добавлю, что речь не о единственном случае. Помню как минимум 3-4 случая.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:34

  MASolomko написав:AleksD, т. е. Вы открыли приложение и на этапе входа в систему банкинга вместо ввода номера телефона и пароля, выбрали перейти в чат?

Додаток в мене був встановлений давно. Але оскільки я не клієнт - ніяких даних про себе не повідомляв, лише хотів дещо уточнити. Ну, і трапилась вищеописана невдача...
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:55

  Alfa_Bank написав:Знайшли чат. З Анастасією роботу проведемо. Перепрошую за ситуацію!

Дякую за відповідь!
AleksD
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 08:21

  idealstorm написав:2XL
Всё они звонят. Не нужно расписываться за всех.
Я вот пятницу добавлял неудачно карту в гугл пей и ошибся свв.
Перезвонили моментально.

:!: Единественная проблема, к сведению АЛЬФА-БАНК, почему звонят с левых мобильных ???
Обычно я не беру с таких номеров, но тут чуйка сработала.

Доброго дня. Для вирішення сервісних питань банк може дзвонити з декількох діапазонів номерів. Список можна перегялнути на сайті банку: https://alfabank.ua/about.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:20

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель банка! Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что если на сайте банка (а также в приложениях сенс и мобайл) нет курса валют для карточных операций по определенной валюте, то банк для конвертации применяет курс МПС? В частности интересует валюта RUB
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:29

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка! Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что если на сайте банка (а также в приложениях сенс и мобайл) нет курса валют для карточных операций по определенной валюте, то банк для конвертации применяет курс МПС? В частности интересует валюта RUB

Доброго дня. Деталі - Як проводиться операція при оплаті карткою в іншій валюті?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:57

  V2 написав:
  WachtAmRhein написав:Вычитал сейчас в правилах подяки!!!
8.9. Накопичені бонуси мають бути використані до 31 січня включно після чого вони анулюються. Починаючи з 1 лютого накопичення бонусів поновлюється.

С какого перепугу такой пункт там появился?


Шановна Alfa_Bank!
Прокоментуйте, будь ласка!!!

Доброго дня. На власників ЕКО-Максимум дане правило не розповсюджується.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:59

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка! Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что если на сайте банка (а также в приложениях сенс и мобайл) нет курса валют для карточных операций по определенной валюте, то банк для конвертации применяет курс МПС? В частности интересует валюта RUB

Доброго дня. Деталі - Як проводиться операція при оплаті карткою в іншій валюті?

Да это я все читал. Но мой вопрос касался немного другого. И на вот это "другое" сомневаюсь что у вас будет ссылка из подобного FAQ'a.
Итак - предыстория вопроса - на форуме уже возникала мысль, что Альфа-банк при начислении орехов кешью когда это идет оплата гривневой картой с использованием иностранных валют - мягко говоря жульничает. То есть поскольку общеизвестно что по валютным операциям почти всегда курс блокировки отличается от курса списания - Альфа СПЕЦИАЛЬНО (я в этом уже на 100% уверен) начисляет кешью по заниженному курсу, а потом, после проводки по счету по реальному курсу, оснований для корректировки орехов нет - это прописано в условиях кэшбек программы. То есть получается вот такое "тырение по мелочам". До поры до времени - проверить написанное выше мне просто не представлялось возможным - понимая что Алла пытается обмануть где только можно (из личного опыта - на непрозрачном курсе, когда там где применяется курс МПС он почему-то от него отличается при чем всегда в пользу банка) я сознательно стараюсь избегать оплаты картами данного банка в иностранной валюте. Но вот надо было оплатить смешную сумму - да еще в рублях. Решил поэкпериметировать. При чем зная что оплата идет через такого же "махинатора" как и Альфа (долг существует в гривнах, но оплата через мордорский терминал идет в рублях причем если заявлено скажем 30 грн. то в любом из украинских банков в итоге списывается на 1 грн. больше чем было заявлено - ведь мерчант себе на бедность применяет "свои" курсы пересчета гривны в рубль) я был морально готов что то, что он для оплаты в этот раз 28 грн. спишет под 75 RUB и в итоге при любых раскладах с моей карты спишется 28,50-28,80 (как уже было в других банках ранее). Так и получилось - оплата проходит на 74,46 RUB, но увидев сумму в блоке - немного опешил - Альфа заблокировала на карте всего 27,58 грн. То есть визуально получалось, что я в гривне заплатил даже меньше чем мне полагалось. И при этом банк применил курс продажи рубля за гривну 0,37, когда у самого банка на продаже курс стоял 0,38 да и калькулятор мастеркарда для оплаты рублевого платежа гривневой картой рисует за вчера такую же цифирь. Ну а по приведенной представителем выше ссылке там вообще должна идти конвертация рубля в доллар по курсу МПС с дальнейшей продаже мне полученных долларов по коммерческому курсу банка. То есть курс 0,37 не может случится при любом раскладе. Уверен что завтра-послезавтра после проведения по счету курс получится ну совсем другой, но вот для блока вчера посчитался вот такой. Почему? А ларчик просто открывался - по одной простой причине чтобы хоть на чуточку, на какую-то йоту поменьше начислить орехов. ИМХО своей подобной мелочностью Альфа переплюнула даже таких корифеев мелкого тырения долей копеек как Моню. Ведь те просто плюют на правила математики при округлении, а тут я так понимаю разработали целый алгоритм, чтобы блок шел по специально заниженному курсу, а списание потом уже по реальному. Красиво, чёрт побери! Снимаю шляпу. И благодарю за урок - использовать ваши карты для оплат в валюте я настоятельно не рекомендую :evil: Ну разве что долларовую для оплаты в баксах и евровую для оплаты в Евро. В остальных случаях результат будет не предсказуемым
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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