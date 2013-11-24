Додано: Сер 27 січ, 2021 10:59

Alfa_Bank написав: Flamingo написав: Уважаемый представитель банка! Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что если на сайте банка (а также в приложениях сенс и мобайл) нет курса валют для карточных операций по определенной валюте, то банк для конвертации применяет курс МПС? В частности интересует валюта RUB Уважаемый представитель банка! Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что если на сайте банка (а также в приложениях сенс и мобайл) нет курса валют для карточных операций по определенной валюте, то банк для конвертации применяет курс МПС? В частности интересует валюта RUB

Доброго дня. Деталі - Як проводиться операція при оплаті карткою в іншій валюті? Доброго дня. Деталі -

Да это я все читал. Но мой вопрос касался немного другого. И на вот это "другое" сомневаюсь что у вас будет ссылка из подобного FAQ'a.Итак - предыстория вопроса - на форуме уже возникала мысль, что Альфа-банк при начислении орехов кешью когда это идет оплата гривневой картой с использованием иностранных валют - мягко говоря жульничает. То есть поскольку общеизвестно что по валютным операциям почти всегда курс блокировки отличается от курса списания - Альфа СПЕЦИАЛЬНО (я в этом уже на 100% уверен) начисляет кешью по заниженному курсу, а потом, после проводки по счету по реальному курсу, оснований для корректировки орехов нет - это прописано в условиях кэшбек программы. То есть получается вот такое "тырение по мелочам". До поры до времени - проверить написанное выше мне просто не представлялось возможным - понимая что Алла пытается обмануть где только можно (из личного опыта - на непрозрачном курсе, когда там где применяется курс МПС он почему-то от него отличается при чем всегда в пользу банка) я сознательно стараюсь избегать оплаты картами данного банка в иностранной валюте. Но вот надо было оплатить смешную сумму - да еще в рублях. Решил поэкпериметировать. При чем зная что оплата идет через такого же "махинатора" как и Альфа (долг существует в гривнах, но оплата через мордорский терминал идет в рублях причем если заявлено скажем 30 грн. то в любом из украинских банков в итоге списывается на 1 грн. больше чем было заявлено - ведь мерчант себе на бедность применяет "свои" курсы пересчета гривны в рубль) я был морально готов что то, что он для оплаты в этот раз 28 грн. спишет под 75 RUB и в итоге при любых раскладах с моей карты спишется 28,50-28,80 (как уже было в других банках ранее). Так и получилось - оплата проходит на 74,46 RUB, но увидев сумму в блоке - немного опешил - Альфа заблокировала на карте всего 27,58 грн. То есть визуально получалось, что я в гривне заплатил даже меньше чем мне полагалось. И при этом банк применил курс продажи рубля за гривну 0,37, когда у самого банка на продаже курс стоял 0,38 да и калькулятор мастеркарда для оплаты рублевого платежа гривневой картой рисует за вчера такую же цифирь. Ну а по приведенной представителем выше ссылке там вообще должна идти конвертация рубля в доллар по курсу МПС с дальнейшей продаже мне полученных долларов по коммерческому курсу банка. То есть курс 0,37 не может случится при любом раскладе. Уверен что завтра-послезавтра после проведения по счету курс получится ну совсем другой, но вот для блока вчера посчитался вот такой. Почему? А ларчик просто открывался - по одной простой причине чтобы хоть на чуточку, на какую-то йоту поменьше начислить орехов. ИМХО своей подобной мелочностью Альфа переплюнула даже таких корифеев мелкого тырения долей копеек как Моню. Ведь те просто плюют на правила математики при округлении, а тут я так понимаю разработали целый алгоритм, чтобы блок шел по специально заниженному курсу, а списание потом уже по реальному. Красиво, чёрт побери! Снимаю шляпу. И благодарю за урок - использовать ваши карты для оплат в валюте я настоятельно не рекомендуюНу разве что долларовую для оплаты в баксах и евровую для оплаты в Евро. В остальных случаях результат будет не предсказуемым