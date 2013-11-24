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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9259926092619262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:24

  vpchelko написав:
  rollo написав:Может банк, наконец, откажется от такого позорного явления как "карточные курсы"?
Никакого смысла пользоваться гривневыми картами банка за границей, включая такую красивую карту как Travel.

Поддерживаю!
С такими курсами, пользоваться кредиткой альфа-банка имеет смысл только на территории Украины.


ну рефинансик-то дает Украина, и неплохой рефинансик, так что будьте любезны як то кажуть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:44

  Flamingo написав:чтобы хоть на чуточку, на какую-то йоту поменьше начислить орехов


орехозависимость - она такая, опасней Ковида,
я переболел в 2020 или даже в 2019м,

с тех пор в рублях и прочих экзотиках плачу ОТП, там есть только тикетсы бесполезные, но лучше ничего нет, или Альфой когда уверен в категории

однопроцентники лупят 1% за конвертацию, то есть выходит то на то ( еще и дороже, когда 1% грязными в бонусе)

или не платят за зарубеж, как Аккорд
cohan
 
Повідомлень: 786
З нами з: 27.09.19
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:19

Re: Альфа-Банк

В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1801
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  #<1 ... 9259926092619262
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