vpchelko написав:
Поддерживаю!
С такими курсами, пользоваться кредиткой альфа-банка имеет смысл только на территории Украины.
ну рефинансик-то дает Украина, и неплохой рефинансик, так что будьте любезны як то кажуть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:24
ну рефинансик-то дает Украина, и неплохой рефинансик, так что будьте любезны як то кажуть
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:44
орехозависимость - она такая, опасней Ковида,
я переболел в 2020 или даже в 2019м,
с тех пор в рублях и прочих экзотиках плачу ОТП, там есть только тикетсы бесполезные, но лучше ничего нет, или Альфой когда уверен в категории
однопроцентники лупят 1% за конвертацию, то есть выходит то на то ( еще и дороже, когда 1% грязными в бонусе)
или не платят за зарубеж, как Аккорд
Додано: Сер 27 січ, 2021 17:19
Re: Альфа-Банк
В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?
Підпис без реферальних посилань
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