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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:24
vpchelko написав: rollo написав:
Может банк, наконец, откажется от такого позорного явления как "карточные курсы"?
Никакого смысла пользоваться гривневыми картами банка за границей, включая такую красивую карту как Travel.
Поддерживаю!
С такими курсами, пользоваться кредиткой альфа-банка имеет смысл только на территории Украины.
ну рефинансик-то дает Украина, и неплохой рефинансик, так что будьте любезны як то кажуть
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cohan
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:44
Flamingo написав:
чтобы хоть на чуточку, на какую-то йоту поменьше начислить орехов
орехозависимость - она такая, опасней Ковида,
я переболел в 2020 или даже в 2019м,
с тех пор в рублях и прочих экзотиках плачу ОТП, там есть только тикетсы бесполезные, но лучше ничего нет, или Альфой когда уверен в категории
однопроцентники лупят 1% за конвертацию, то есть выходит то на то ( еще и дороже, когда 1% грязными в бонусе)
или не платят за зарубеж, как Аккорд
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cohan
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:19
В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:44
Кочевник написав:
В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?
Теж хочу перевести з Конект.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:48
Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?
Теж хочу перевести з Конект.
Не поспішай. Мене досі не перевело, хоча Р.Д. була 24 січня.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:53
DONALD написав:
Из всех банков, картами которых я пользовался за границей (около 10) только у Альфы сталкивался с понятием "деньги на карте, но не на счету
Просто интересно - что это за остальные 9 банков, которые не различают понятия "деньги на карте" и "деньги на счёте" ?
Приват, А-банк, Моно - то понятно. Ещё 6 - кто ? )
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:00
cohan написав: Flamingo написав:
чтобы хоть на чуточку, на какую-то йоту поменьше начислить орехов
орехозависимость - она такая, опасней Ковида,
я переболел в 2020 или даже в 2019м,
с тех пор в рублях и прочих экзотиках плачу ОТП, там есть только тикетсы бесполезные, но лучше ничего нет, или Альфой когда уверен в категории
однопроцентники лупят 1% за конвертацию, то есть выходит то на то ( еще и дороже, когда 1% грязными в бонусе)
или не платят за зарубеж, как Аккорд
Честно говоря вообще удивляюсь, что так много людей пользуется этим геморроем. Каличная программа, а после сообщений что её ещё и блокануть могут прозрел. Сам тоже пользоваться один раз, 10% за продукты - понравилось )
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:04
mustbe написав: DONALD написав:
Из всех банков, картами которых я пользовался за границей (около 10) только у Альфы сталкивался с понятием "деньги на карте, но не на счету
Просто интересно - что это за остальные 9 банков, которые не различают понятия
"деньги на карте" и "деньги на счёте" ?
Приват, А-банк, Моно - то понятно. Ещё 6 - кто ? )
Я не говорил "не различают понятия". Как там технически они проводят я не знаю и мне не очень интересно (овердрафт или ещё чего). Я говорил о том, что если приходит сообщение, что деньги разблокированы, отменена предавторизация и т.п. Да даже просто заходя в приложение видишь, что у тебя на карте ХХ.ХХ UAH/USD/EUR - ты можешь сразу тратить их до последнего цента. В Альфе-приходит сообщение, что остаток например 100 EUR но это ничего не значит. Хочешь заплатить условных 50 EUR за что-то, а там болт. Деньги недоступны и непонятно когда будут доступны. Самые беспроблемные банки для заграницы как по мне Привет и Моня. Ни разу с ними не было проблем. Хоть в Америке, хоть в Африке. Альфа-это головняк. Несколько лет назад я по наивности определил карты Альфы как основные для поездки в Европу и опыт использования был-мат сквозь смех и слёзы.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:14
DONALD написав: ROLF написав:
А какие сейчас вообще плюшки в Алле остались,я вот думаю все тут позакрывать...
Я так и сделал
Закрыл сначала пакет Платинум блек в ноябре. Оставил Комфорт. А на днях закрыл и его так как понял что оно мне не надо. Главные причины-некомпетентность, периодически откровенная глупость, изредка даже откровенное хамство как на горячей линии, так и в отделениях. Постоянные траблы с МАБом. Проблемы при расчётах за рубежом.
Последней каплей стало пополнение карты на 3000грн. в результате которого на карте стало на 3000 меньше. Чего я только не услышал на 0800 по этому поводу
В итоге всё исправили, но осадочек остался.
Вот о проблемах с Альфой писал ещё в 2018.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:21
DONALD написав: DONALD написав: ROLF написав:
А какие сейчас вообще плюшки в Алле остались,я вот думаю все тут позакрывать...
Я так и сделал
Закрыл сначала пакет Платинум блек в ноябре. Оставил Комфорт. А на днях закрыл и его так как понял что оно мне не надо. Главные причины-некомпетентность, периодически откровенная глупость, изредка даже откровенное хамство как на горячей линии, так и в отделениях. Постоянные траблы с МАБом. Проблемы при расчётах за рубежом.
Последней каплей стало пополнение карты на 3000грн. в результате которого на карте стало на 3000 меньше. Чего я только не услышал на 0800 по этому поводу
В итоге всё исправили, но осадочек остался.
Вот о проблемах с Альфой писал ещё в 2018.
А мне подходит расчет кредиткой Альфы за рубежем, там нет комисс за конверт (- 1%) и есть КБ, обычно на всю бытовуху и топливо. Всегда беру её запасной картой. А основная обычно валютная, на нее и машинку в ренту беру.
... делайте хоть что-нибудь!
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