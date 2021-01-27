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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9260926192629263>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:24

  vpchelko написав:
  rollo написав:Может банк, наконец, откажется от такого позорного явления как "карточные курсы"?
Никакого смысла пользоваться гривневыми картами банка за границей, включая такую красивую карту как Travel.

Поддерживаю!
С такими курсами, пользоваться кредиткой альфа-банка имеет смысл только на территории Украины.


ну рефинансик-то дает Украина, и неплохой рефинансик, так что будьте любезны як то кажуть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:44

  Flamingo написав:чтобы хоть на чуточку, на какую-то йоту поменьше начислить орехов


орехозависимость - она такая, опасней Ковида,
я переболел в 2020 или даже в 2019м,

с тех пор в рублях и прочих экзотиках плачу ОТП, там есть только тикетсы бесполезные, но лучше ничего нет, или Альфой когда уверен в категории

однопроцентники лупят 1% за конвертацию, то есть выходит то на то ( еще и дороже, когда 1% грязными в бонусе)

или не платят за зарубеж, как Аккорд
cohan
 
Повідомлень: 789
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:19

Re: Альфа-Банк

В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:44

  Кочевник написав:В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?

Теж хочу перевести з Конект.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:В когось був успішний приклад переведення кредитної картки з однога тарифу в інший після нового року?

Теж хочу перевести з Конект.

Не поспішай. Мене досі не перевело, хоча Р.Д. була 24 січня.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:53

  DONALD написав:Из всех банков, картами которых я пользовался за границей (около 10) только у Альфы сталкивался с понятием "деньги на карте, но не на счету

Просто интересно - что это за остальные 9 банков, которые не различают понятия "деньги на карте" и "деньги на счёте" ?
Приват, А-банк, Моно - то понятно. Ещё 6 - кто ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:00

Re: Альфа-Банк

cohan написав:
  Flamingo написав:чтобы хоть на чуточку, на какую-то йоту поменьше начислить орехов


орехозависимость - она такая, опасней Ковида,
я переболел в 2020 или даже в 2019м,

с тех пор в рублях и прочих экзотиках плачу ОТП, там есть только тикетсы бесполезные, но лучше ничего нет, или Альфой когда уверен в категории

однопроцентники лупят 1% за конвертацию, то есть выходит то на то ( еще и дороже, когда 1% грязными в бонусе)

или не платят за зарубеж, как Аккорд
Честно говоря вообще удивляюсь, что так много людей пользуется этим геморроем. Каличная программа, а после сообщений что её ещё и блокануть могут прозрел. Сам тоже пользоваться один раз, 10% за продукты - понравилось )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:04

  mustbe написав:
  DONALD написав:Из всех банков, картами которых я пользовался за границей (около 10) только у Альфы сталкивался с понятием "деньги на карте, но не на счету

Просто интересно - что это за остальные 9 банков, которые не различают понятия "деньги на карте" и "деньги на счёте" ?
Приват, А-банк, Моно - то понятно. Ещё 6 - кто ? )

Я не говорил "не различают понятия". Как там технически они проводят я не знаю и мне не очень интересно (овердрафт или ещё чего). Я говорил о том, что если приходит сообщение, что деньги разблокированы, отменена предавторизация и т.п. Да даже просто заходя в приложение видишь, что у тебя на карте ХХ.ХХ UAH/USD/EUR - ты можешь сразу тратить их до последнего цента. В Альфе-приходит сообщение, что остаток например 100 EUR но это ничего не значит. Хочешь заплатить условных 50 EUR за что-то, а там болт. Деньги недоступны и непонятно когда будут доступны. Самые беспроблемные банки для заграницы как по мне Привет и Моня. Ни разу с ними не было проблем. Хоть в Америке, хоть в Африке. Альфа-это головняк. Несколько лет назад я по наивности определил карты Альфы как основные для поездки в Европу и опыт использования был-мат сквозь смех и слёзы.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:14

  DONALD написав:
  ROLF написав:А какие сейчас вообще плюшки в Алле остались,я вот думаю все тут позакрывать...

Я так и сделал :D
Закрыл сначала пакет Платинум блек в ноябре. Оставил Комфорт. А на днях закрыл и его так как понял что оно мне не надо. Главные причины-некомпетентность, периодически откровенная глупость, изредка даже откровенное хамство как на горячей линии, так и в отделениях. Постоянные траблы с МАБом. Проблемы при расчётах за рубежом. Последней каплей стало пополнение карты на 3000грн. в результате которого на карте стало на 3000 меньше. Чего я только не услышал на 0800 по этому поводу :shock: В итоге всё исправили, но осадочек остался.

Вот о проблемах с Альфой писал ещё в 2018.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:21

  DONALD написав:
  DONALD написав:
  ROLF написав:А какие сейчас вообще плюшки в Алле остались,я вот думаю все тут позакрывать...

Я так и сделал :D
Закрыл сначала пакет Платинум блек в ноябре. Оставил Комфорт. А на днях закрыл и его так как понял что оно мне не надо. Главные причины-некомпетентность, периодически откровенная глупость, изредка даже откровенное хамство как на горячей линии, так и в отделениях. Постоянные траблы с МАБом. Проблемы при расчётах за рубежом. Последней каплей стало пополнение карты на 3000грн. в результате которого на карте стало на 3000 меньше. Чего я только не услышал на 0800 по этому поводу :shock: В итоге всё исправили, но осадочек остался.

Вот о проблемах с Альфой писал ещё в 2018.

А мне подходит расчет кредиткой Альфы за рубежем, там нет комисс за конверт (- 1%) и есть КБ, обычно на всю бытовуху и топливо. Всегда беру её запасной картой. А основная обычно валютная, на нее и машинку в ренту беру.
... делайте хоть что-нибудь!
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