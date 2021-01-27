Додано: Сер 27 січ, 2021 21:04

mustbe написав: DONALD написав: Из всех банков, картами которых я пользовался за границей (около 10) только у Альфы сталкивался с понятием "деньги на карте, но не на счету Из всех банков, картами которых я пользовался за границей (около 10) только у Альфы сталкивался с понятием "деньги на карте, но не на счету

Просто интересно - что это за остальные 9 банков, которые не различают понятия "деньги на карте" и "деньги на счёте" ?

Приват, А-банк, Моно - то понятно. Ещё 6 - кто ? ) Просто интересно - что это за остальные 9 банков, которые"деньги на карте" и "деньги на счёте" ?Приват, А-банк, Моно - то понятно. Ещё 6 - кто ? )

Я не говорил "не различают понятия". Как там технически они проводят я не знаю и мне не очень интересно (овердрафт или ещё чего). Я говорил о том, что если приходит сообщение, что деньги разблокированы, отменена предавторизация и т.п. Да даже просто заходя в приложение видишь, что у тебя на карте ХХ.ХХ UAH/USD/EUR - ты можешь сразу тратить их до последнего цента. В Альфе-приходит сообщение, что остаток например 100 EUR но это ничего не значит. Хочешь заплатить условных 50 EUR за что-то, а там болт. Деньги недоступны и непонятно когда будут доступны. Самые беспроблемные банки для заграницы как по мне Привет и Моня. Ни разу с ними не было проблем. Хоть в Америке, хоть в Африке. Альфа-это головняк. Несколько лет назад я по наивности определил карты Альфы как основные для поездки в Европу и опыт использования был-мат сквозь смех и слёзы.