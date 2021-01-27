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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:48
Уважаемый представитель, подскажите, как можно с помощью вашего банка получить цифровую подпись? Ищу, ищу. Всё мимо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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