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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:48
Re: Альфа-Банк
Уважаемый представитель, подскажите, как можно с помощью вашего банка получить цифровую подпись? Ищу, ищу. Всё мимо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05
Несколько лет назад карта Максимум была основной для расчетов за границей. Кешбэк на АЗС, продукты и кафе. Курсы по карте были меньше курсов обменок.
Было время.
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