RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9260926192629263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:48

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель, подскажите, как можно с помощью вашего банка получить цифровую подпись? Ищу, ищу. Всё мимо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 18.05.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05

  DONALD написав:Из всех банков, картами которых Несколько лет назад я по наивности определил карты Альфы как основные для поездки в Европу и опыт использования был-мат сквозь смех и слёзы.

Несколько лет назад карта Максимум была основной для расчетов за границей. Кешбэк на АЗС, продукты и кафе. Курсы по карте были меньше курсов обменок.
Было время. :|
rollo
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 20.10.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:24

Re: Альфа-Банк

Фантом написав:Уважаемый представитель, подскажите, как можно с помощью вашего банка получить цифровую подпись? Ищу, ищу. Всё мимо.
Півроку тому задався цим же питанням, тоді підтримка в чаті повідомила, що для фіз осіб в них немає цифрового підпису.
Я тоді в Приваті зробив через веб версію, без зайвих питань.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 233
З нами з: 26.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:27

  Фантом написав:Уважаемый представитель, подскажите, как можно с помощью вашего банка получить цифровую подпись? Ищу, ищу. Всё мимо.

Доброго дня. Такої послуги у нас немає.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9921
З нами з: 18.02.13
Подякував: 104 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:37

  Alfa_Bank написав:
  ukrprom2014 написав:
  Flamingo написав:заблокировала на карте всего 27,58 грн

Так может офф.пред нам растолкует, а с какого потолка эта цифирь? :)

Доброго дня. Вже взяла в роботу. Як тільки уточню, напишу.

Уважаемый представитель - мне безусловно интересно будет почитать что Вам напишет соответствующее подразделение банка, но если позволите я продолжу излагать факты по данной операции. Итак сегодня в сенсе уже светится сумма проведения по счету - она равна... бой барабанов - 29,03 грн. то есть ровно на 5% больше заблокированной суммы (кто не читал начало истории - 26.01.2021 при оплате 74,46 RUB Алла заблокировала на моей карте всего 27,58 грн. что соответствовало курсу 0,37 UAH/RUB в то время как курс продажи у самой Аллы был 0,38 чуть больше курс показывал МС для конвертаций рублей в грн. и т.п.).
Так что же произошло за эти 2 дня? где же произошли такие сильные колебания курсов? Курс НБУ по баксу практически не менялся (был 28,1662 а стал 28,1652 - удешевление 1 десятая копейки), а рубль даже малость подешевел.
То есть на основании анализа данной ситуации я продолжаю утверждать то что писал вчера - в Альфа банке существует специальный алгоритм который при оплате картой (по которой в качестве бонуса начисляются орехи кэшьЮ и валюта которой отличается от валюты платежа) умышленно занижает курс для блокировки чтобы уменьшить базу для начисления орехов, а в дальнейшем реальное проведение по счету происходит уже по "реальным" курсам Альфы (которые к тому же жОстко завышены - чего только стоит сегодняшний курс продажи бакса 28,7 :shock: ). То есть банк "жарит" клиента как минимум дважды - один раз на курсе второй раз на орехах. И может вжарить еще и третий раз если к примеру клиент платил "под расчет" или уже после блокировки вывел карту в ноль. По дебетке вы это практически не почувствуете (ну разве что за непогашение теховера вас могут от орехов отлучить), но вот по кредитке банк "вжарит" за теховер и поимеет вас в третий раз. Вот такой вот способ "относительно честного отъема денег" применяет Алла. Он явно не из арсенала Остапа-Сулеймана-Берта-Мария Бендер-бея, но тоже весьма элегантен и по своему красив. Естественно красив для ценителей подобного "схематоза". У остальных же думаю подобные фортеля банка вызывают отвращение и лояльности, думаю, явно не добавляют.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5653
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9260926192629263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2, velvet і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4574, 4575, 4576
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45757 5645301
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 09:51
greenozon
Банк Львів 1 ... 25, 26, 27
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
269 85367
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 21:36
ruvex
А-Банк 1 ... 1853, 1854, 1855
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18542 2623152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 21:04
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9996)
28.01.2021 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.