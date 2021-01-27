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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:48
Re: Альфа-Банк
Уважаемый представитель, подскажите, как можно с помощью вашего банка получить цифровую подпись? Ищу, ищу. Всё мимо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05
Несколько лет назад карта Максимум была основной для расчетов за границей. Кешбэк на АЗС, продукты и кафе. Курсы по карте были меньше курсов обменок.
Было время.
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:24
Re: Альфа-Банк
Півроку тому задався цим же питанням, тоді підтримка в чаті повідомила, що для фіз осіб в них немає цифрового підпису.
Я тоді в Приваті зробив через веб версію, без зайвих питань.
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:27
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:37
Уважаемый представитель - мне безусловно интересно будет почитать что Вам напишет соответствующее подразделение банка, но если позволите я продолжу излагать факты по данной операции. Итак сегодня в сенсе уже светится сумма проведения по счету - она равна... бой барабанов - 29,03 грн. то есть ровно на 5% больше заблокированной суммы (кто не читал начало истории - 26.01.2021 при оплате 74,46 RUB Алла заблокировала на моей карте всего 27,58 грн. что соответствовало курсу 0,37 UAH/RUB в то время как курс продажи у самой Аллы был 0,38 чуть больше курс показывал МС для конвертаций рублей в грн. и т.п.).
Так что же произошло за эти 2 дня? где же произошли такие сильные колебания курсов? Курс НБУ по баксу практически не менялся (был 28,1662 а стал 28,1652 - удешевление 1 десятая копейки), а рубль даже малость подешевел.
То есть на основании анализа данной ситуации я продолжаю утверждать то что писал вчера - в Альфа банке существует специальный алгоритм который при оплате картой (по которой в качестве бонуса начисляются орехи кэшьЮ и валюта которой отличается от валюты платежа) умышленно занижает курс для блокировки чтобы уменьшить базу для начисления орехов, а в дальнейшем реальное проведение по счету происходит уже по "реальным" курсам Альфы (которые к тому же жОстко завышены - чего только стоит сегодняшний курс продажи бакса 28,7 ). То есть банк "жарит" клиента как минимум дважды - один раз на курсе второй раз на орехах. И может вжарить еще и третий раз если к примеру клиент платил "под расчет" или уже после блокировки вывел карту в ноль. По дебетке вы это практически не почувствуете (ну разве что за непогашение теховера вас могут от орехов отлучить), но вот по кредитке банк "вжарит" за теховер и поимеет вас в третий раз. Вот такой вот способ "относительно честного отъема денег" применяет Алла. Он явно не из арсенала Остапа-Сулеймана-Берта-Мария Бендер-бея, но тоже весьма элегантен и по своему красив. Естественно красив для ценителей подобного "схематоза". У остальных же думаю подобные фортеля банка вызывают отвращение и лояльности, думаю, явно не добавляют.
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