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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9261926292639264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:38

  Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день!

Действительно, а все же, можно ведь сделать, чтобы конвертация при безналичной оплате за рубежом или на сайтах, валюта которых отличная от гривны, происходила по курсам Online-операций до определенной суммы в год? Например, для владельцев пакета Graphite до 150 000 грн / год при безналичной оплате с конвертацией по курсам Online-операций.

Бо, что сейчас имеем?
Если расплачиваться гривневой картой, допустим, в России, то комиссионные расходы на каждые $100 будут:
1. 1% комиссии платежной системы VISA (по не премиальным картам 2%) за конвертацию рубля в доллар, т. к. валюта картсчета гривна.
2. 1% комиссии Альфа-Банка за конвертацию гривны в доллар.
3. 1.8% переплаты на разнице курсов Online-операций (28.2 UAH / USD) и карточных операций (28.7 UAH / USD).
Итого: 3.8% или же $3.8 за каждые $100.

Поэтому, конечно, за рубежом выгоднее будет расплачиваться долларовой картой, где:
1. 0% комиссии платежной системы VISA, т. к. валюта картсчета доллар.
2. 1% комиссии Альфа-Банка за конвертацию доллара в рубль.
3. 0% переплаты на разнице курсов Online-операций и карточных операций, т. к. сумма валюты, необходимая для поездки за рубеж, будет предварительно куплена в Online.
Итого: 1% или же $1 за каждые $100.
Единственное, про что следует не забывать, - это сумму покупки картой для Lounge Key и оплату билетов или бронирование отеля валютной картой, чтобы была страховка VISA.

Доброго дня. Дякуємо за пропозицію.
Alfa_Bank
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:46

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день!

Действительно, а все же, можно ведь сделать, чтобы конвертация при безналичной оплате за рубежом или на сайтах, валюта которых отличная от гривны, происходила по курсам Online-операций до определенной суммы в год? Например, для владельцев пакета Graphite до 150 000 грн / год при безналичной оплате с конвертацией по курсам Online-операций.

Бо, что сейчас имеем?
Если расплачиваться гривневой картой, допустим, в России, то комиссионные расходы на каждые $100 будут:
1. 1% комиссии платежной системы VISA (по не премиальным картам 2%) за конвертацию рубля в доллар, т. к. валюта картсчета гривна.
2. 1% комиссии Альфа-Банка за конвертацию гривны в доллар.
3. 1.8% переплаты на разнице курсов Online-операций (28.2 UAH / USD) и карточных операций (28.7 UAH / USD).
Итого: 3.8% или же $3.8 за каждые $100.

Поэтому, конечно, за рубежом выгоднее будет расплачиваться долларовой картой, где:
1. 0% комиссии платежной системы VISA, т. к. валюта картсчета доллар.
2. 1% комиссии Альфа-Банка за конвертацию доллара в рубль.
3. 0% переплаты на разнице курсов Online-операций и карточных операций, т. к. сумма валюты, необходимая для поездки за рубеж, будет предварительно куплена в Online.
Итого: 1% или же $1 за каждые $100.
Единственное, про что следует не забывать, - это сумму покупки картой для Lounge Key и оплату билетов или бронирование отеля валютной картой, чтобы была страховка VISA.

Доброго дня. Дякуємо за пропозицію.

Не за что.
Так и так, банк абсолютно ничего не теряет, он все равно возьмет свой 1% за конвертацию при оплате картой, но зато людям жизнь значительно упростит. По крайней мере, не нужно будет заморачиваться Lounge Key и страховкой VISA, т. к. все оплаты идут гривневой картой.
Аlександр
 
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