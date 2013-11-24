Аlександр написав:

Alfa_Bank

конвертация при безналичной оплате за рубежом или на сайтах, валюта которых отличная от гривны, происходила по курсам Online-операций до определенной суммы в год

Добрый день!Действительно, а все же, можно ведь сделать, чтобы? Например, для владельцев пакета Graphite до 150 000 грн / год при безналичной оплате с конвертацией по курсам Online-операций.Бо, что сейчас имеем?Если расплачиваться гривневой картой, допустим, в России, то комиссионные расходы на каждые $100 будут:1. 1% комиссии платежной системы VISA (по не премиальным картам 2%) за конвертацию рубля в доллар, т. к. валюта картсчета гривна.2. 1% комиссии Альфа-Банка за конвертацию гривны в доллар.3. 1.8% переплаты на разнице курсов Online-операций (28.2 UAH / USD) и карточных операций (28.7 UAH / USD).Итого: 3.8% или же $3.8 за каждые $100.Поэтому, конечно, за рубежом выгоднее будет расплачиваться долларовой картой, где:1. 0% комиссии платежной системы VISA, т. к. валюта картсчета доллар.2. 1% комиссии Альфа-Банка за конвертацию доллара в рубль.3. 0% переплаты на разнице курсов Online-операций и карточных операций, т. к. сумма валюты, необходимая для поездки за рубеж, будет предварительно куплена в Online.Итого: 1% или же $1 за каждые $100.Единственное, про что следует не забывать, - это сумму покупки картой для Lounge Key и оплату билетов или бронирование отеля валютной картой, чтобы была страховка VISA.