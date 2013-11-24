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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9262926392649265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:21

  Кочевник написав:В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?

Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:31

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?

Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.

Подивіться, будь ласка.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:32

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?

Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.

Правильно ли я понимаю, что если по гривневой карте Виза были траты в течение последних 60 дней, а по валютной нет - то может оказаться так, что Альфа посчитает что гривневая карта не принимает участие в акции?
И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:35

  rollo написав:Знайшов ще одну. Єврова картка. Але ж ми в Україні. Й картковий курс жесть. :|

у вас кешбек 80%, який ще курс?
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:36

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?

... или не было Кеш'Ю-трат?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:40

  clientage написав:
  Flamingo написав:И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?

... или не было Кеш'Ю-трат?

у мене капали %% і був обмін валюти. Наче в акції.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:08

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.

А где это прописано в правилах акции ? Не нашел там такого.
Написано принимают участие пакеты услуг .... и что ограничение 3х30 на каждую карту. :?
Kalgan
 
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