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Альфа-Банк
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:21
Кочевник написав:
В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?
Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:31
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?
Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.
Подивіться, будь ласка.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:32
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?
Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.
Правильно ли я понимаю, что если по гривневой карте Виза были траты в течение последних 60 дней, а по валютной нет - то может оказаться так, что Альфа посчитает что гривневая карта не принимает участие в акции?
И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:35
rollo написав:
Знайшов ще одну. Єврова картка. Але ж ми в Україні. Й картковий курс жесть.
у вас кешбек 80%, який ще курс?
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:36
Flamingo написав:
И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?
... или не было Кеш'Ю-трат?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:40
clientage написав: Flamingo написав:
И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?
... или не было Кеш'Ю-трат?
у мене капали %% і був обмін валюти. Наче в акції.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:08
Alfa_Bank написав:
В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.
А где это прописано в правилах акции ? Не нашел там такого.
Написано принимают участие пакеты услуг .... и что ограничение 3х30 на каждую карту.
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Чет 28 січ, 2021 18:36
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