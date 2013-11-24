RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9264926592669267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:09

  Striker написав:Только что протестировал, сделал покупку на 30 грн с White Visa - орехов нет. Были покупки недавно, значит скорее всего надо с валютной Visa оплачивать.
Но подобное ограничение (отсутствие покупок за последние 60 дней) не прописано в правилах. Альфа как это понимать?
И еще вопрос - окешбечиватся все покупки? Не зависимо от того было ли на них начисление орехов по программе? Например оплата покупок без использования токена, которые не попали в выбранную категорию текущего месяца, или оплата услуг операторов сотовой связи и т.п. В условиях акции ограничений по поводу того что обязательно должен бить начислен хоть один орех - нет.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5668
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:34

В правилах про 60 дней НЕ написано!
Сегодня делал покупку 300+ грн. Жду свои бонусы!
freelanc
 
Повідомлень: 112
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:36

Re: Альфа-Банк

clientage написав:там могут орехи начислятся после проводки по счету :(

Нараховують відразу, вже затестив. Перший, правда, холостий, бо як вище і вангували, то покупка має окешбечитися мінімум 0,5% кеш'ю.
Майте на увазі.
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 28 січ, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 04.10.16
Подякував: 367 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:36

  freelanc написав:В правилах про 60 дней НЕ написано!
Сегодня делал покупку 300+ грн. Жду свои бонусы!

А у вас акционный баннер есть в Орехах?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33542
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:38

  clientage написав:
  freelanc написав:В правилах про 60 дней НЕ написано!
Сегодня делал покупку 300+ грн. Жду свои бонусы!

А у вас акционный баннер есть в Орехах?

КОНЕЧНО!!111 ;)
freelanc
 
Повідомлень: 112
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:41

Я в сенсе и узнал об этой акции.
.
freelanc
 
Повідомлень: 112
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:41

  stryzhko написав:
clientage написав:там могут орехи начислятся после проводки по счету :(

Нараховують відразу, вже затестив. Перший, правда, холостий, бо як вище і вангували, то покупка має окешбечитися мінімум 0,5% кеш'ю.
Майте на увазі.

Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи. Ну шо жжж прийдется таки доставать черновики писулек своей ахции #зеленелайно :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33542
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:52

Да, что за дела, 30 грн улетели в молоко. #червоне.... :evil:
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 15.02.20
Подякував: 189 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:53

Прийдется завтра купить три раза по 1.1л бензуса :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33542
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:54

  Striker написав:Да, что за дела, 30 грн улетели в молоко. #червоне.... :evil:

Что покупали? Услуги ОпСоСа?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5668
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9264926592669267>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, malinin007, maxstar, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ 1 ... 34, 35, 36
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
352 76689
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 21:21
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4577, 4578, 4579
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45784 5647783
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 21:17
greenozon
РВС Банк 1 ... 51, 52, 53
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
523 80499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 20:09
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (352)
28.01.2021 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.