Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:09
Striker написав:
Только что протестировал, сделал покупку на 30 грн с White Visa - орехов нет. Были покупки недавно, значит скорее всего надо с валютной Visa оплачивать.
Но подобное ограничение (отсутствие покупок за последние 60 дней) не прописано в правилах. Альфа как это понимать?
И еще вопрос - окешбечиватся все покупки? Не зависимо от того было ли на них начисление орехов по программе? Например оплата покупок без использования токена, которые не попали в выбранную категорию текущего месяца, или оплата услуг операторов сотовой связи и т.п. В условиях акции ограничений по поводу того что обязательно должен бить начислен хоть один орех - нет.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -
v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:34
В правилах про 60 дней НЕ написано! Сегодня делал покупку 300+ грн. Жду свои бонусы!
freelanc
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:36
clientage написав:
там могут орехи начислятся после проводки по счету
Нараховують відразу, вже затестив. Перший, правда, холостий
, бо як вище і вангували, то покупка має окешбечитися мінімум 0,5% кеш'ю.
Майте на увазі.
Востаннє редагувалось
stryzhko
в Чет 28 січ, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:36
freelanc написав: В правилах про 60 дней НЕ написано! Сегодня делал покупку 300+ грн. Жду свои бонусы! А у вас акционный баннер есть в Орехах?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:38
freelanc
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:41
Я в сенсе и узнал об этой акции.
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freelanc
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:41
stryzhko написав: clientage написав:
там могут орехи начислятся после проводки по счету
Нараховують відразу, вже затестив. Перший, правда, холостий
, бо як вище і вангували, то покупка має окешбечитися мінімум 0,5% кеш'ю.
Майте на увазі.
Т.е. покупка таки д.б. т.н.
Кеш'Ю-покупкой
, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи. Ну шо жжж прийдется таки доставать черновики писулек своей ахции
#зеленелайно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:52
Да, что за дела, 30 грн улетели в молоко.
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Striker
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:53
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:54
Striker написав:
Да, что за дела, 30 грн улетели в молоко.
#червоне
....
Что покупали? Услуги ОпСоСа?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -
v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
Повідомлень: 5668
З нами з: 20.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 1385 раз.
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