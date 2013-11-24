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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9264926592669267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:57

  clientage написав:Прийдется завтра купить три раза по 1.1л бензуса :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

У мну как раз любимые канаХВеты внучки закончились - ща спущусь в АТБ - 250 г как раз тридцатку стоят. Вот и протестЮ ;) если что повторю :)
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:22

  Flamingo написав:
  clientage написав:Прийдется завтра купить три раза по 1.1л бензуса :mrgreen:

У мну как раз любимые канаХВеты внучки закончились - ща спущусь в АТБ - 250 г как раз тридцатку стоят. Вот и протестЮ ;) если что повторю :)

Ну даа, хорошо, шо Ультра дето в смарте еще живет у меня
Но Алка жжет прям как #зеленелайно.
Эт какой сумашедший труд то -- нормально выписать условия аХцЫи :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 9264926592669267
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