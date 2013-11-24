У мну как раз любимые канаХВеты внучки закончились - ща спущусь в АТБ - 250 г как раз тридцатку стоят. Вот и протестЮ если что повторю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:57
У мну как раз любимые канаХВеты внучки закончились - ща спущусь в АТБ - 250 г как раз тридцатку стоят. Вот и протестЮ если что повторю
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:22
Ну даа, хорошо, шо Ультра дето в смарте еще живет у меня
Но Алка жжет прям как #зеленелайно.
Эт какой сумашедший труд то -- нормально выписать условия аХцЫи
... делайте хоть что-нибудь!
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