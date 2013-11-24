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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9264926592669267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:57

  clientage написав:Прийдется завтра купить три раза по 1.1л бензуса :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

У мну как раз любимые канаХВеты внучки закончились - ща спущусь в АТБ - 250 г как раз тридцатку стоят. Вот и протестЮ ;) если что повторю :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:22

  Flamingo написав:
  clientage написав:Прийдется завтра купить три раза по 1.1л бензуса :mrgreen:

У мну как раз любимые канаХВеты внучки закончились - ща спущусь в АТБ - 250 г как раз тридцатку стоят. Вот и протестЮ ;) если что повторю :)

Ну даа, хорошо, шо Ультра дето в смарте еще живет у меня
Но Алка жжет прям как #зеленелайно.
Эт какой сумашедший труд то -- нормально выписать условия аХцЫи :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:30

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи.

Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:55

  freelanc написав:В правилах про 60 дней НЕ написано!
Сегодня делал покупку 300+ грн. Жду свои бонусы!

Присоединяюсь. По грн. ультре ничего, а в правилах про то, что карта должна быть "полочная" ничего нет !!! :evil:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:17

  stryzhko написав:
clientage написав:Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи.

Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ

Ну что я могу сказать - посмотрим конечно что ответит завтра уважаемый представитель банка, но я уже думаю, что мне полагается сорри-бонус ;).

По моей сегодняшней покупке в АТБ на сумму 30,90 грн., оплаченной картой Visa из пакета White и окешбеченой согласно программы кэшьЮ, не было начислено 30 бонусов по акции "90 бонусов владельцам Visa". Причиной этого полагаю послужил тот факт, что данной картой в декабре 2020 была оплачена одна покупка на Розетке (то есть с карты осуществлялась покупка в течение последних 60 календарных дней). Смею заметить, что в официальных "Правилах проведения акции" какие-либо ограничения на получение бонуса по пакетной карте Visa по причине наличия каких-либо покупок осуществленных до начала акции - отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное считаю, что акция Альфа-банка "90 бонусов владельцам Visa" имеет все признаки недобросовестной рекламы, поскольку организатором акции не исполняются условия "Правил проведения акции" (не исполнены п.4.3 и 4.4). Прошу представителя банка сообщить мне причину не начисления мне соответствующих бонусов по акции для дальнейшего реагирования ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:38

  Flamingo написав:
  stryzhko написав:
clientage написав:Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи.

Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ

Ну что я могу сказать - посмотрим конечно что ответит завтра уважаемый представитель банка, но я уже думаю, что мне полагается сорри-бонус ;).

По моей сегодняшней покупке в АТБ на сумму 30,90 грн., оплаченной картой Visa из пакета White и окешбеченой согласно программы кэшьЮ, не было начислено 30 бонусов по акции "90 бонусов владельцам Visa". Причиной этого полагаю послужил тот факт, что данной картой в декабре 2020 была оплачена одна покупка на Розетке (то есть с карты осуществлялась покупка в течение последних 60 календарных дней). Смею заметить, что в официальных "Правилах проведения акции" какие-либо ограничения на получение бонуса по пакетной карте Visa по причине наличия каких-либо покупок осуществленных до начала акции - отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное считаю, что акция Альфа-банка "90 бонусов владельцам Visa" имеет все признаки недобросовестной рекламы, поскольку организатором акции не исполняются условия "Правил проведения акции" (не исполнены п.4.3 и 4.4). Прошу представителя банка сообщить мне причину не начисления мне соответствующих бонусов по акции для дальнейшего реагирования ;)

подпишусь под каждым словом.
Alfa_Bank Мы требуем объяснений и компенсации
Востаннє редагувалось Kalgan в Чет 28 січ, 2021 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:39

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Причиной этого полагаю послужил тот факт, что данной картой в декабре 2020 была оплачена одна покупка на Розетке (то есть с карты осуществлялась покупка в течение последних 60 календарных дней).

Может в ноябре? Акция Визы по 10% за Розетку в ноябре была по-моему.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:57

  velvet написав:
  Flamingo написав:Причиной этого полагаю послужил тот факт, что данной картой в декабре 2020 была оплачена одна покупка на Розетке (то есть с карты осуществлялась покупка в течение последних 60 календарных дней).

Может в ноябре? Акция Визы по 10% за Розетку в ноябре была по-моему.

Упомянутая вами акция была действительно в ноябре. Но я платил в декабре. Просто мне Альфой маркетплейсы были в декабре предложены, а у розетки как раз накануне НГ была акция совместно с Visa, когда за оплату визами давали еще кое-какие бонусы - и я внучке под это дело куклу к Новому году оплатил как раз аллыной визой. Это было в аккурат в середине декабря 2020. Так что ошибка исключена ;).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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