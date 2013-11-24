Додано: Чет 28 січ, 2021 22:17

stryzhko написав: clientage написав: Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой , и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи.

Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ

Ну что я могу сказать - посмотрим конечно что ответит завтра уважаемый представитель банка, но я уже думаю, что мне полагается сорри-бонусПо моей сегодняшней покупке в АТБ на сумму 30,90 грн., оплаченной картой Visa из пакета White и окешбеченой согласно программы кэшьЮ, не было начислено 30 бонусов по акции "90 бонусов владельцам Visa". Причиной этого полагаю послужил тот факт, что данной картой в декабре 2020 была оплачена одна покупка на Розетке (то есть с карты осуществлялась покупка в течение последних 60 календарных дней). Смею заметить, что в официальных "Правилах проведения акции" какие-либо ограничения на получение бонуса по пакетной карте Visa по причине наличия каких-либо покупок осуществленных до начала акции - отсутствуют.Учитывая вышеизложенное считаю, что акция Альфа-банка "90 бонусов владельцам Visa" имеет все признаки недобросовестной рекламы, поскольку организатором акции не исполняются условия "Правил проведения акции" (не исполнены п.4.3 и 4.4). Прошу представителя банка сообщить мне причину не начисления мне соответствующих бонусов по акции для дальнейшего реагирования