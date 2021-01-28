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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:56
omb написав:Flamingo
у мну тоже были траты и акция пришла, значит буду оплачивать долларовой...
последняя трата в ноябре, а акции нет
прям "индейская национальная изба - фигвам называется" (с)#червоне
....
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:55
stryzhko написав:
clientage написав:Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи.
Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ
про 60 дней бездействия, похоже, это тоже верно: у меня по всем трем картам есть расходы в декабре, но по валютным только онлайн и без кешью баллов
проверю на днях начиная с гривневой
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