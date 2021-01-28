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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9265926692679268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:56

  omb написав:Flamingo у мну тоже были траты и акция пришла, значит буду оплачивать долларовой...


последняя трата в ноябре, а акции нет
прям "индейская национальная изба - фигвам называется" (с)
#червоне....
an0nym
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:55

  stryzhko написав:
clientage написав:Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи.

Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ


про 60 дней бездействия, похоже, это тоже верно: у меня по всем трем картам есть расходы в декабре, но по валютным только онлайн и без кешью баллов

проверю на днях начиная с гривневой
cohan
 
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