Flamingo написав:1) Правильно ли я понимаю, что если по гривневой карте Виза были траты в течение последних 60 дней, а по валютной нет - то может оказаться так, что Альфа посчитает что гривневая карта не принимает участие в акции? И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?
Flamingo написав:Учитывая вышеизложенное считаю, что акция Альфа-банка "90 бонусов владельцам Visa" имеет все признаки недобросовестной рекламы, поскольку организатором акции не исполняются условия "Правил проведения акции" (не исполнены п.4.3 и 4.4). Прошу представителя банка сообщить мне причину не начисления мне соответствующих бонусов по акции для дальнейшего реагирования
Думаю, даже больше: соберу всю информацию по данной акции и брошу прямо Вере Платоновой. В конце концов, пора наказывать за подобное разгильдяйство в прописывании правил акции. Пусть VISA Ukraine пообщается с Альфа-Банком, а уже в банке решат, как "поощрить" отличившихся.
Искатель написав:Т.е. если я, например, 25.01. платил с VISA Ультра за занятия танцами ребенка (СЭП через МАБ), то мне уже ничего не светит, правильно? Уточните этот момент, пожалуйста, многоуважаемая Alfa_Bank!
СЕП платіж був з рахунку, а не з картки.
Я в курсе, друже Кочевник! Но хотелось бы услышать детальный комментарий от представителя банка. Я "Ультрой" плачУ только в виде отправки платежей по реквизитам, в POS-терминалах или же на интернет-сайтах данная дебетовая карта никогда не использовалась.
Хотелось бы увидеть максимально детализированные правила. И увидеть заранее, пока сотни возмущенных клиентов не начали писать напрямую Вере Платоновой, вот сюда: https://www.facebook.com/vira.platonova
Искатель написав:Т.е. если я, например, 25.01. платил с VISA Ультра за занятия танцами ребенка (СЭП через МАБ), то мне уже ничего не светит, правильно? Уточните этот момент, пожалуйста, многоуважаемая Alfa_Bank!
СЕП платіж був з рахунку, а не з картки.
Я в курсе, друже Кочевник! Но хотелось бы услышать детальный комментарий от представителя банка. Я "Ультрой" плачУ только в виде отправки платежей по реквизитам, в POS-терминалах или же на интернет-сайтах данная дебетовая карта никогда не использовалась.
Хотелось бы увидеть максимально детализированные правила. И увидеть заранее, пока сотни возмущенных клиентов не начали писать напрямую Вере Платоновой, вот сюда: https://www.facebook.com/vira.platonova