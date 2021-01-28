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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9265926692679268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:56

  omb написав:Flamingo у мну тоже были траты и акция пришла, значит буду оплачивать долларовой...


последняя трата в ноябре, а акции нет
прям "индейская национальная изба - фигвам называется" (с)
#червоне....
an0nym
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:55

  stryzhko написав:
clientage написав:Т.е. покупка таки д.б. т.н. Кеш'Ю-покупкой, и об этом ни слухом ни духом в условиях АХцЫи.

Принаймні з покупками з кешбечних категорії 100% працює, а от по токенізованих з 0,5% поки лише в теорії. Чекаємо повернення перших "свинорилів" з АТБ


про 60 дней бездействия, похоже, это тоже верно: у меня по всем трем картам есть расходы в декабре, но по валютным только онлайн и без кешью баллов

проверю на днях начиная с гривневой
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:28

  Flamingo написав:1) Правильно ли я понимаю, что если по гривневой карте Виза были траты в течение последних 60 дней, а по валютной нет - то может оказаться так, что Альфа посчитает что гривневая карта не принимает участие в акции?
И что понималось под "тратами за последние 60 дней"? Только покупки или любые расходные операции?

Доброго дня.
1) Так.
2) Покупки в пос/інтернет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:35

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?

Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.

Т.е. если я, например, 25.01. платил с VISA Ультра за занятия танцами ребенка (СЭП через МАБ), то мне уже ничего не светит, правильно?
Уточните этот момент, пожалуйста, многоуважаемая Alfa_Bank!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:36

  Alfa_Bank написав:2) Покупки в пос/інтернет.

З нарахуванням макадамій чи можливо і без них? Наприклад оплата послуг ОПСОЗів.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:38

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В правилах написано, що по кожній з карток бонус.
Якщо в пакеті 2 візи: долар і гривня, нарахує за 3 транзакції по обидвом картам 90+90 горішків?

Доброго дня. В акцію потрапили картки, по яким не було трат більше ніж 60 днів. Тому якщо декілька карток Віза, потрібно дивитися.

Т.е. если я, например, 25.01. платил с VISA Ультра за занятия танцами ребенка (СЭП через МАБ), то мне уже ничего не светит, правильно?
Уточните этот момент, пожалуйста, многоуважаемая Alfa_Bank!

СЕП платіж був з рахунку, а не з картки.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:39

  Flamingo написав:Учитывая вышеизложенное считаю, что акция Альфа-банка "90 бонусов владельцам Visa" имеет все признаки недобросовестной рекламы, поскольку организатором акции не исполняются условия "Правил проведения акции" (не исполнены п.4.3 и 4.4). Прошу представителя банка сообщить мне причину не начисления мне соответствующих бонусов по акции для дальнейшего реагирования ;)


Думаю, даже больше: соберу всю информацию по данной акции и брошу прямо Вере Платоновой. В конце концов, пора наказывать за подобное разгильдяйство в прописывании правил акции. Пусть VISA Ukraine пообщается с Альфа-Банком, а уже в банке решат, как "поощрить" отличившихся.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:44

  Кочевник написав:
  Искатель написав:Т.е. если я, например, 25.01. платил с VISA Ультра за занятия танцами ребенка (СЭП через МАБ), то мне уже ничего не светит, правильно?
Уточните этот момент, пожалуйста, многоуважаемая Alfa_Bank!

СЕП платіж був з рахунку, а не з картки.

Я в курсе, друже Кочевник! :)
Но хотелось бы услышать детальный комментарий от представителя банка.
Я "Ультрой" плачУ только в виде отправки платежей по реквизитам, в POS-терминалах или же на интернет-сайтах данная дебетовая карта никогда не использовалась.

Хотелось бы увидеть максимально детализированные правила. И увидеть заранее, пока сотни возмущенных клиентов не начали писать напрямую Вере Платоновой, вот сюда:
https://www.facebook.com/vira.platonova
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:03

  Искатель написав:
  Кочевник написав:
  Искатель написав:Т.е. если я, например, 25.01. платил с VISA Ультра за занятия танцами ребенка (СЭП через МАБ), то мне уже ничего не светит, правильно?
Уточните этот момент, пожалуйста, многоуважаемая Alfa_Bank!

СЕП платіж був з рахунку, а не з картки.

Я в курсе, друже Кочевник! :)
Но хотелось бы услышать детальный комментарий от представителя банка.
Я "Ультрой" плачУ только в виде отправки платежей по реквизитам, в POS-терминалах или же на интернет-сайтах данная дебетовая карта никогда не использовалась.

Хотелось бы увидеть максимально детализированные правила. И увидеть заранее, пока сотни возмущенных клиентов не начали писать напрямую Вере Платоновой, вот сюда:
https://www.facebook.com/vira.platonova

Подивіться ПП.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:34

  Alfa_Bank написав:Подивіться ПП.


Большое спасибо за ответ!
И все же, хотелось бы увидеть детализацию в правилах: за какие операции положен кешбэк,за какие не положен и т.п. Расписать "для тупых", как говорится.
Искатель
 
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