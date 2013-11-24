Уважаемый представитель - проясните пожалуйста еще такой момент: если у клиента банка есть 2 и более карт Виза которые подпадают под условия акции "90 бонусов" - то будут ли начислены 3 раза по 30 бонусов по каждой карте за траты от 30 грн.? Либо же на 1 ИНН не выплатят больше 90 бонусов. Дело в том что "Правилах" в Приложении №1 во второй колонке указано "Не больше 3 шт. с максимальным кэшбеком в размере 30 бонусов по КАЖДОЙ КАРТЕ принимающей участие в акции" - по этой формулировке вроде бы начислять должны по каждой карте. Но на самой странице акции в сенсе в разделе "Дополнительные условия" есть такая фраза "Максимальное количество бонусов которые вы можете получить - 90". То есть эта фраза как бы ограничивает сумму бонусов не зависимо от количества карт. В принципе эти "Дополнительные условия" не являются частью официальных правил, но не хочется опять наступать на грабли "недостоверной рекламы Альфа-банка". Спрашиваю потому что моя супруга имеет 2 пакетные карты Виза по которым не было покупок более полугода и подозреваю что обе карты учавствуют. Или как-то надо уточнять - какая карта играет в игру Альфы а какая-то нет? Как это делать- спрашивать на форуме в личку у представителя?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Уважаемый представитель - проясните пожалуйста еще такой момент: если у клиента банка есть 2 и более карт Виза которые подпадают под условия акции "90 бонусов" - то будут ли начислены 3 раза по 30 бонусов по каждой карте за траты от 30 грн.? Либо же на 1 ИНН не выплатят больше 90 бонусов. Дело в том что "Правилах" в Приложении №1 во второй колонке указано "Не больше 3 шт. с максимальным кэшбеком в размере 30 бонусов по КАЖДОЙ КАРТЕ принимающей участие в акции" - по этой формулировке вроде бы начислять должны по каждой карте. Но на самой странице акции в сенсе в разделе "Дополнительные условия" есть такая фраза "Максимальное количество бонусов которые вы можете получить - 90". То есть эта фраза как бы ограничивает сумму бонусов не зависимо от количества карт. В принципе эти "Дополнительные условия" не являются частью официальных правил, но не хочется опять наступать на грабли "недостоверной рекламы Альфа-банка". Спрашиваю потому что моя супруга имеет 2 пакетные карты Виза по которым не было покупок более полугода и подозреваю что обе карты учавствуют. Или как-то надо уточнять - какая карта играет в игру Альфы а какая-то нет? Как это делать- спрашивать на форуме в личку у представителя?
Flamingo написав:Уважаемый представитель - проясните пожалуйста еще такой момент: если у клиента банка есть 2 и более карт Виза которые подпадают под условия акции "90 бонусов" - то будут ли начислены 3 раза по 30 бонусов по каждой карте за траты от 30 грн.? Либо же на 1 ИНН не выплатят больше 90 бонусов. Дело в том что "Правилах" в Приложении №1 во второй колонке указано "Не больше 3 шт. с максимальным кэшбеком в размере 30 бонусов по КАЖДОЙ КАРТЕ принимающей участие в акции" - по этой формулировке вроде бы начислять должны по каждой карте. Но на самой странице акции в сенсе в разделе "Дополнительные условия" есть такая фраза "Максимальное количество бонусов которые вы можете получить - 90". То есть эта фраза как бы ограничивает сумму бонусов не зависимо от количества карт. В принципе эти "Дополнительные условия" не являются частью официальных правил, но не хочется опять наступать на грабли "недостоверной рекламы Альфа-банка". Спрашиваю потому что моя супруга имеет 2 пакетные карты Виза по которым не было покупок более полугода и подозреваю что обе карты учавствуют. Или как-то надо уточнять - какая карта играет в игру Альфы а какая-то нет? Как это делать- спрашивать на форуме в личку у представителя?
Залатил в "Форе" пакетной Визой на 109,75 грн смартфоном с гугл-пэй. То, что не начислилось 30 грн орехов по акции Визы, меня, с учетом вышесказанного, уже и не удивило. Но начислились орехи по категории "продукты 2%" в сумме 2,19 грн. А как же кэшбэк 0,5% за оплату гугл-токеном? С его учетом было бы 2,74 грн. Или он начисляется только за "неореховые" покупки, и если покупка в ореховой категории, то нет смысла заморачиваться с оплатой телефоном?
Julio написав:Залатил в "Форе" пакетной Визой на 109,75 грн смартфоном с гугл-пэй. То, что не начислилось 30 грн орехов по акции Визы, меня, с учетом вышесказанного, уже и не удивило. Но начислились орехи по категории "продукты 2%" в сумме 2,19 грн. А как же кэшбэк 0,5% за оплату гугл-токеном? С его учетом было бы 2,74 грн. Или он начисляется только за "неореховые" покупки, и если покупка в ореховой категории, то нет смысла заморачиваться с оплатой телефоном?
Доброго дня. В обраній категорії супербонусів нараховується лише підвищений % і токен не обов'язковий, додатково 0.5% за токен не нараховується.
Flamingo написав:Уважаемый представитель - проясните пожалуйста еще такой момент: если у клиента банка есть 2 и более карт Виза которые подпадают под условия акции "90 бонусов" - то будут ли начислены 3 раза по 30 бонусов по каждой карте за траты от 30 грн.? Либо же на 1 ИНН не выплатят больше 90 бонусов. Дело в том что "Правилах" в Приложении №1 во второй колонке указано "Не больше 3 шт. с максимальным кэшбеком в размере 30 бонусов по КАЖДОЙ КАРТЕ принимающей участие в акции" - по этой формулировке вроде бы начислять должны по каждой карте. Но на самой странице акции в сенсе в разделе "Дополнительные условия" есть такая фраза "Максимальное количество бонусов которые вы можете получить - 90". То есть эта фраза как бы ограничивает сумму бонусов не зависимо от количества карт. В принципе эти "Дополнительные условия" не являются частью официальных правил, но не хочется опять наступать на грабли "недостоверной рекламы Альфа-банка". Спрашиваю потому что моя супруга имеет 2 пакетные карты Виза по которым не было покупок более полугода и подозреваю что обе карты учавствуют. Или как-то надо уточнять - какая карта играет в игру Альфы а какая-то нет? Как это делать- спрашивать на форуме в личку у представителя?
Присоединяюсь к вопросу
Доброго дня. Відповім трохи згодом.
Якщо участь в акції беруть 2 картки, то буде нарахування 90 по кожній.
Flamingo написав:И еще вопрос - окешбечиватся все покупки? Не зависимо от того было ли на них начисление орехов по программе? Например оплата покупок без использования токена, которые не попали в выбранную категорию текущего месяца, или оплата услуг операторов сотовой связи и т.п. В условиях акции ограничений по поводу того что обязательно должен бить начислен хоть один орех - нет.
Входят покупки, МСС яких не виключені правилами ПЛ (навіть якщо покупка без токену і немає 0.5%, але МСС приймає участь в ПЛ).