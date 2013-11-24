Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:15

Уважаемый представитель - проясните пожалуйста еще такой момент: если у клиента банка есть 2 и более карт Виза которые подпадают под условия акции "90 бонусов" - то будут ли начислены 3 раза по 30 бонусов по каждой карте за траты от 30 грн.? Либо же на 1 ИНН не выплатят больше 90 бонусов. Дело в том что "Правилах" в Приложении №1 во второй колонке указано "Не больше 3 шт. с максимальным кэшбеком в размере 30 бонусов по КАЖДОЙ КАРТЕ принимающей участие в акции" - по этой формулировке вроде бы начислять должны по каждой карте. Но на самой странице акции в сенсе в разделе "Дополнительные условия" есть такая фраза "Максимальное количество бонусов которые вы можете получить - 90". То есть эта фраза как бы ограничивает сумму бонусов не зависимо от количества карт. В принципе эти "Дополнительные условия" не являются частью официальных правил, но не хочется опять наступать на грабли "недостоверной рекламы Альфа-банка".

Спрашиваю потому что моя супруга имеет 2 пакетные карты Виза по которым не было покупок более полугода и подозреваю что обе карты учавствуют. Или как-то надо уточнять - какая карта играет в игру Альфы а какая-то нет? Как это делать- спрашивать на форуме в личку у представителя?