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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9267926892699270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:49

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо участь в акції беруть 2 картки, то буде нарахування 90 по кожній.

Как узнать какие мои карты принимают участие в акции?

В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка.

А якщо до основної картки в грн. є додаткова картка на третю особу по якій не було покупок - вона бере участь?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:20

ОК, внимание, следующий вопрос.

Итак, карта принимает участие в акции от VISA. Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Пополнение проходит успешно.

Как быстро должны быть начислены орехи?
Варианты ответов:
- мгновенно;
- в течение суток;
- после проведения по счету;
- свой вариант ответа.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:21

  Искатель написав:ОК, внимание, следующий вопрос.

Итак, карта принимает участие в акции от VISA. Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Пополнение проходит успешно.

Как быстро должны быть начислены орехи?
Варианты ответов:
- мгновенно;
- в течение суток;
- после проведения по счету;
- свой вариант ответа.

Якщо все добре, то онлайн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:22

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка.

Вы хотя бы тем, кто у вас дыру в правилах акции нашел, орехов отсыпьте :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:Если расплачиваться гривневой картой, допустим, в России,


Не треба такого допускати! ;)
V2
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Повідомлень: 6968
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:30

  Ромасик написав:
  rollo написав:Знайшов ще одну. Єврова картка. Але ж ми в Україні. Й картковий курс жесть. :|

у вас кешбек 80%, який ще курс?

Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.
Востаннє редагувалось rollo в П'ят 29 січ, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:35

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Из обсуждения я понял, что нада операция, по которой капнут орешки. За пополнение мобильного орешки не дают.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:39

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Из обсуждения я понял, что нада операция, по которой капнут орешки. За пополнение мобильного орешки не дают.

Если пополнить, например, Киевстар через Гпей, то должны дать.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:41

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:ОК, внимание, следующий вопрос.

Итак, карта принимает участие в акции от VISA. Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Пополнение проходит успешно.

Как быстро должны быть начислены орехи?
Варианты ответов:
- мгновенно;
- в течение суток;
- после проведения по счету;
- свой вариант ответа.

Якщо все добре, то онлайн.


ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?
Искатель
 
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