|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:49
Alfa_Bank написав: velvet написав: Alfa_Bank написав:
Якщо участь в акції беруть 2 картки, то буде нарахування 90 по кожній.
Как узнать какие мои карты принимают участие в акции?
В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка.
А якщо до основної картки в грн. є додаткова картка на третю особу по якій не було покупок - вона бере участь?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3496
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:20
ОК, внимание, следующий вопрос.
Итак, карта принимает участие в акции от VISA. Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Пополнение проходит успешно.
Как быстро должны быть начислены орехи?
Варианты ответов:
- мгновенно;
- в течение суток;
- после проведения по счету;
- свой вариант ответа.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4359
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:21
Искатель написав:
ОК, внимание, следующий вопрос.
Итак, карта принимает участие в акции от VISA. Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Пополнение проходит успешно.
Как быстро должны быть начислены орехи?
Варианты ответов:
- мгновенно;
- в течение суток;
- после проведения по счету;
- свой вариант ответа.
Якщо все добре, то онлайн.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9934
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:22
Alfa_Bank написав:
В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка.
Вы хотя бы тем, кто у вас дыру в правилах акции нашел, орехов отсыпьте
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28
Аlександр написав:
Если расплачиваться гривневой картой, допустим, в России,
Не треба такого допускати!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6968
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:30
Ромасик написав: rollo написав:
Знайшов ще одну. Єврова картка. Але ж ми в Україні. Й картковий курс жесть.
у вас кешбек 80%, який ще курс?
Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.
Востаннє редагувалось rollo
в П'ят 29 січ, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1160
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:35
Искатель написав:
Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Из обсуждения я понял, что нада операция, по которой капнут орешки. За пополнение мобильного орешки не дают.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:39
MASolomko написав: Искатель написав:
Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Из обсуждения я понял, что нада операция, по которой капнут орешки. За пополнение мобильного орешки не дают.
Если пополнить, например, Киевстар через Гпей, то должны дать.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1160
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:41
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
ОК, внимание, следующий вопрос.
Итак, карта принимает участие в акции от VISA. Пополняем ее и делаем тестовое пополнение мобильного телефона на сумму 30 грн (чтобы понять, работает или нет).
Пополнение проходит успешно.
Как быстро должны быть начислены орехи?
Варианты ответов:
- мгновенно;
- в течение суток;
- после проведения по счету;
- свой вариант ответа.
Якщо все добре, то онлайн.
ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4359
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|356
|77359
|
|
|18558
|2625513
|
П'ят 29 січ, 2021 12:16
klug
|
|45803
|5651205
|
|