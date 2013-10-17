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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9269927092719272> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1053 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 215 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 179 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 177 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 284 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 198 Всього голосів : 1053 Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:53 Искатель написав:

ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.

Що я зробив не так?

І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.

Що ще може бути недобре? ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.Що я зробив не так?І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.Що ще може бути недобре?

МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає. МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 9937 З нами з: 18.02.13 Подякував: 104 раз. Подякували: 909 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:57 Alfa_Bank написав: В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка. В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка.



Акція діє до 28.02.2021 р.

Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?



Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції? Акція діє до 28.02.2021 р.Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції? V2 4 Повідомлень: 6969 З нами з: 03.07.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:03 ol_zy написав: Та ну, 5% чистыми на продукты и АЗС, может и начнут пользоваться активнее. Вот 10% - на базовые, а не экзотику, это была бы бомба. А 1-2 - это так себе и особого смысла еще и фиксить на несколько месяцев - нет. Та ну, 5% чистыми на продукты и АЗС, может и начнут пользоваться активнее. Вот 10% - на базовые, а не экзотику, это была бы бомба. А 1-2 - это так себе и особого смысла еще и фиксить на несколько месяцев - нет.

В принципе, можно и 100% по всем категориям

Юля, Alfa_Bank , а как Вам такое предложение - сделать Cash'U VKLAD с выплатой процентов орехами сразу за весь срок на бонусный счет , но не более:

10% от суммы вклада при размещении на 12 месяцев.

7.5% от суммы вклада при размещении на 9 месяцев.

5% от суммы вклада при размещении на 6 месяцев.

2.5% от суммы вклада при размещении на 3 месяца.



При этом, вкладчик и далее продолжает участвовать в Программе вознаграждений согласно Правилам, ежемесячно выбирая категории, участвуя в акциях и получая за это бонусы.



Т. е., например, вкладчик размещает 600 000 грн на Cash'U VKLAD сроком на 12 месяцев, за что сразу получает 60 000 орехов (10% от суммы вклада) на бонусный счет, которые без ограничений может тратить или делать возврат покупок по всем операциям, попадающие в категории повышенного начисления бонусов с момента открытия вклада.



Банку одни выгоды:

1. Возрастет процент срочных вкладов в депозитном портфеле банка при практически той же ставке, что и по обычным вкладам.

2. Увеличится сумма и срок размещения таких вкладов. Хочешь больше орехов - увеличивай сумму и размещай на длительный срок.

3. Сумма на текущих счетах сократится за счет роста срочных вкладов, либо останется без изменений, т. к., чтобы сделать возврат покупки, нужно сначала что-то потратить.

4. Да и в денежную форму перейдет меньше орехов, чем будет их изначально, т. к. вкладчик может участвовать в бонусных розыгрышах, потратив, например, 3000 орехов из 60 000.

5. Персонализация для налоговой. Возможно, будет учитываться при налоговом кредите.



Cash'U VKLAD - Сохраняй! Трать! Зарабатывай! В принципе, можно и 100% по всем категориям, а как Вам такое предложение -, но не более:10% от суммы вклада при размещении на 12 месяцев.7.5% от суммы вклада при размещении на 9 месяцев.5% от суммы вклада при размещении на 6 месяцев.2.5% от суммы вклада при размещении на 3 месяца.При этом, вкладчик и далее продолжает участвовать в Программе вознаграждений согласно Правилам, ежемесячно выбирая категории, участвуя в акциях и получая за это бонусы.Т. е., например, вкладчик размещает 600 000 грн на Cash'U VKLAD сроком на 12 месяцев, за что сразу получает 60 000 орехов (10% от суммы вклада) на бонусный счет, которые без ограничений может тратить или делать возврат покупок по всем операциям, попадающие в категории повышенного начисления бонусов с момента открытия вклада.Банку одни выгоды:1. Возрастет процент срочных вкладов в депозитном портфеле банка при практически той же ставке, что и по обычным вкладам.2. Увеличится сумма и срок размещения таких вкладов. Хочешь больше орехов - увеличивай сумму и размещай на длительный срок.3. Сумма на текущих счетах сократится за счет роста срочных вкладов, либо останется без изменений, т. к., чтобы сделать возврат покупки, нужно сначала что-то потратить.4. Да и в денежную форму перейдет меньше орехов, чем будет их изначально, т. к. вкладчик может участвовать в бонусных розыгрышах, потратив, например, 3000 орехов из 60 000.5. Персонализация для налоговой. Возможно, будет учитываться при налоговом кредите. Аlександр Повідомлень: 3576 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:17 Re: Альфа-Банк Аlександр написав: ...как Вам такое предложение... ...как Вам такое предложение... Саша, можеет вам Персен или МагнеБ6 попить? Местные за вашими фантазиями не поспевают Саша, можеет вам Персен или МагнеБ6 попить? Местные за вашими фантазиями не поспевают apollo

Повідомлень: 1566 З нами з: 17.08.12 Подякував: 12 раз. Подякували: 372 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:18 Re: Альфа-Банк Искатель написав: Вот поэтому я и попросил детально расписать условия акции. По каким операциям будут орехи, по каким - не будут. Вот поэтому я и попросил детально расписать условия акции. По каким операциям будут орехи, по каким - не будут.

Именно поэтому я и писал что рекламная акция Альфа-банка "90 бонусов за покупки" имеет признаки НЕДОСТОВЕРНОЙ РЕКЛАМЫ. Существует масса условий, оговорок и исключений, которые не включены в официальные "Правила", но которые учитываются организатором и вследствие которых клиент не получает обещанное вознаграждение. Все что хотел банк - это по сути чтобы народ достал с полок пылившиеся там более двум месяцев Визы и провел по ним покупки. Если не ошибаюсь это нужно для показателя "активности" карт. Если карты не используются достаточно долго это "портит статистику". Но как обычно правила прописаны "через пень колоду". В частности вот 2 самых существенных исключения из правил, о которых в самих правилах не слова, но не знание которых вводит клиента в заблуждение, что якобы он принимает участие в акции:

1. По карте даже если она подпадает под условия акции не должно быть операций покупки через любой тип терминалов в течение последних 60 календарных дней до начала акции. Вся прелесть ситуации в том что зачастую по пакетным картам гривневая хоть иногда но используется, а валютная чаще лежит на полке. Клиент не зная этого "ненаписанного" условия и видя приглашение для участия в акции в вайбере или в приложении Сэнс естественно начинает платить именно гривневой картой. А она в акции не участвует. Но клиенту банк об этом сказать "забыл". Думаю на это и был расчет маркетолуХов Альфы - что интерчендж по таким "непоняткам" хоть частично перекроет расходы по выплате орехов.

2. В акции не принимают участие огромное количество покупок о чем не указано в "правилах" - в частности Альфа банк считает, что если по общим правилам программы кешьЮ МСС по реальным покупкам включен в число исключений, по которым не начисляются орехи, то такая покупка не будет засчитана для данной акции. Но об этом не сказано ни слова в официальных "правилах". Думаю в этом был расчет маркетолУхов от Альфы №2 - человек прочитав правила в которых написано что бонусы начисляются по сути просто на покупки в магазинах и сети интернет - начнет совершать транзакции (например оплата услуг ОпСоСов) которые в приложении Сенс будут указаны как покупка, но за которые клиент не получит ничего. Но узнает он об этом только после покупки. А интерчендж капает



Все это довольно существенные условия акции, о которых в "правилах" сказать забыли. Случайно ли? Вопрос риторический Именно поэтому я и писал что рекламная акция Альфа-банка "90 бонусов за покупки" имеет признаки НЕДОСТОВЕРНОЙ РЕКЛАМЫ. Существует масса условий, оговорок и исключений, которые не включены в официальные "Правила", но которые учитываются организатором и вследствие которых клиент не получает обещанное вознаграждение. Все что хотел банк - это по сути чтобы народ достал с полок пылившиеся там более двум месяцев Визы и провел по ним покупки. Если не ошибаюсь это нужно для показателя "активности" карт. Если карты не используются достаточно долго это "портит статистику". Но как обычно правила прописаны "через пень колоду". В частности вот 2 самых существенных исключения из правил, о которых в самих правилах не слова, но не знание которых вводит клиента в заблуждение, что якобы он принимает участие в акции:1. По карте даже если она подпадает под условия акции не должно быть операций покупки через любой тип терминалов в течение последних 60 календарных дней до начала акции. Вся прелесть ситуации в том что зачастую по пакетным картам гривневая хоть иногда но используется, а валютная чаще лежит на полке. Клиент не зная этого "ненаписанного" условия и видя приглашение для участия в акции в вайбере или в приложении Сэнс естественно начинает платить именно гривневой картой. А она в акции не участвует. Но клиенту банк об этом сказать "забыл". Думаю на это и был расчет маркетолуХов Альфы - что интерчендж по таким "непоняткам" хоть частично перекроет расходы по выплате орехов.2. В акции не принимают участие огромное количество покупок о чем не указано в "правилах" - в частности Альфа банк считает, что если по общим правилам программы кешьЮ МСС по реальным покупкам включен в число исключений, по которым не начисляются орехи, то такая покупка не будет засчитана для данной акции. Но об этом не сказано ни слова в официальных "правилах". Думаю в этом был расчет маркетолУхов от Альфы №2 - человек прочитав правила в которых написано что бонусы начисляются по сути просто на покупки в магазинах и сети интернет - начнет совершать транзакции (например оплата услуг ОпСоСов) которые в приложении Сенс будут указаны как покупка, но за которые клиент не получит ничего. Но узнает он об этом только после покупки. А интерчендж капаетВсе это довольно существенные условия акции, о которых в "правилах" сказать забыли. Случайно ли? Вопрос риторический 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5681 З нами з: 20.03.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:18 Мне показалось или вчера в правилах акции в приложении не было упоминания про 60 дней? Может просто не дочитал. Отримай бонус за оформлення картки:

100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus

- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber

- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb

- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 * за першу покупку від 150 грн * за першу покупку від 150 грн Striker

Повідомлень: 1478 З нами з: 15.02.20 Подякував: 189 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:22 V2 написав: Alfa_Bank написав: В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка. В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка.



Акція діє до 28.02.2021 р.

Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?



Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції? Акція діє до 28.02.2021 р.Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції?

Я так понимаю есть утвержденный список карт подпавших под акцию. Соответственно у тех владельцев которые попали в этот список "зажегся" баннер в аппке или пришел вайбер. Список вряд ли будет меняться по мере того как будет проходить 60 дней после последней покупки потому как бюджет акции определен как раз под утвержденный список карт Я так понимаю есть утвержденный список карт подпавших под акцию. Соответственно у тех владельцев которые попали в этот список "зажегся" баннер в аппке или пришел вайбер. Список вряд ли будет меняться по мере того как будет проходить 60 дней после последней покупки потому как бюджет акции определен как раз под утвержденный список карт 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5681 З нами з: 20.03.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:25 V2 написав: Alfa_Bank написав: В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка. В акції беруть участь картки, по яким не було покупок в пос/інтернет за останні 60 днів. У вас це валютна картка.



Акція діє до 28.02.2021 р.

Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?



Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції? Акція діє до 28.02.2021 р.Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції?

Доброго дня. З правил акції:

3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:



- є громадянами України;



- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);



- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією



та номером паспорта;



- є держателями Платіжної картки VISA, що приймають участь в Акції (пакету послуг), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021. Перелік карток, що приймають участь в акції заначений в п. 4.2. Доброго дня. З правил акції:3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:- є громадянами України;- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серієюта номером паспорта;- є держателями Платіжної картки VISA, що приймають участь в Акції (пакету послуг), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана Картка,Перелік карток, що приймають участь в акції заначений в п. 4.2. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 9937 З нами з: 18.02.13 Подякував: 104 раз. Подякували: 909 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:26 Striker написав: Мне показалось или вчера в правилах акции в приложении не было упоминания про 60 дней? Может просто не дочитал. Мне показалось или вчера в правилах акции в приложении не было упоминания про 60 дней? Может просто не дочитал.

Вам не показалось. Не было. Оперативно меняют на марше Вам не показалось. Не было. Оперативно меняют на марше 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5681 З нами з: 20.03.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:27 Аlександр написав: ol_zy написав: Та ну, 5% чистыми на продукты и АЗС, может и начнут пользоваться активнее. Вот 10% - на базовые, а не экзотику, это была бы бомба. А 1-2 - это так себе и особого смысла еще и фиксить на несколько месяцев - нет. Та ну, 5% чистыми на продукты и АЗС, может и начнут пользоваться активнее. Вот 10% - на базовые, а не экзотику, это была бы бомба. А 1-2 - это так себе и особого смысла еще и фиксить на несколько месяцев - нет.

В принципе, можно и 100% по всем категориям

Юля, Alfa_Bank , а как Вам такое предложение - сделать Cash'U VKLAD с выплатой процентов орехами сразу за весь срок на бонусный счет , но не более:

10% от суммы вклада при размещении на 12 месяцев.

7.5% от суммы вклада при размещении на 9 месяцев.

5% от суммы вклада при размещении на 6 месяцев.

2.5% от суммы вклада при размещении на 3 месяца.



При этом, вкладчик и далее продолжает участвовать в Программе вознаграждений согласно Правилам, ежемесячно выбирая категории, участвуя в акциях и получая за это бонусы.



Т. е., например, вкладчик размещает 600 000 грн на Cash'U VKLAD сроком на 12 месяцев, за что сразу получает 60 000 орехов (10% от суммы вклада) на бонусный счет, которые без ограничений может тратить или делать возврат покупок по всем операциям, попадающие в категории повышенного начисления бонусов с момента открытия вклада.



Банку одни выгоды:

1. Возрастет процент срочных вкладов в депозитном портфеле банка при практически той же ставке, что и по обычным вкладам.

2. Увеличится сумма и срок размещения таких вкладов. Хочешь больше орехов - увеличивай сумму и размещай на длительный срок.

3. Сумма на текущих счетах сократится за счет роста срочных вкладов, либо останется без изменений, т. к., чтобы сделать возврат покупки, нужно сначала что-то потратить.

4. Да и в денежную форму перейдет меньше орехов, чем будет их изначально, т. к. вкладчик может участвовать в бонусных розыгрышах, потратив, например, 3000 орехов из 60 000.

5. Персонализация для налоговой. Возможно, будет учитываться при налоговом кредите.



Cash'U VKLAD - Сохраняй! Трать! Зарабатывай! В принципе, можно и 100% по всем категориям, а как Вам такое предложение -, но не более:10% от суммы вклада при размещении на 12 месяцев.7.5% от суммы вклада при размещении на 9 месяцев.5% от суммы вклада при размещении на 6 месяцев.2.5% от суммы вклада при размещении на 3 месяца.При этом, вкладчик и далее продолжает участвовать в Программе вознаграждений согласно Правилам, ежемесячно выбирая категории, участвуя в акциях и получая за это бонусы.Т. е., например, вкладчик размещает 600 000 грн на Cash'U VKLAD сроком на 12 месяцев, за что сразу получает 60 000 орехов (10% от суммы вклада) на бонусный счет, которые без ограничений может тратить или делать возврат покупок по всем операциям, попадающие в категории повышенного начисления бонусов с момента открытия вклада.Банку одни выгоды:1. Возрастет процент срочных вкладов в депозитном портфеле банка при практически той же ставке, что и по обычным вкладам.2. Увеличится сумма и срок размещения таких вкладов. Хочешь больше орехов - увеличивай сумму и размещай на длительный срок.3. Сумма на текущих счетах сократится за счет роста срочных вкладов, либо останется без изменений, т. к., чтобы сделать возврат покупки, нужно сначала что-то потратить.4. Да и в денежную форму перейдет меньше орехов, чем будет их изначально, т. к. вкладчик может участвовать в бонусных розыгрышах, потратив, например, 3000 орехов из 60 000.5. Персонализация для налоговой. Возможно, будет учитываться при налоговом кредите.

Доброго дня. Дякую. Пропозицію передала. Доброго дня. Дякую. Пропозицію передала. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 9937 З нами з: 18.02.13 Подякував: 104 раз. Подякували: 909 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 9269927092719272> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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