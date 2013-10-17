МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:53
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:57
Акція діє до 28.02.2021 р.
Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?
Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:03
В принципе, можно и 100% по всем категориям
Юля, Alfa_Bank, а как Вам такое предложение - сделать Cash'U VKLAD с выплатой процентов орехами сразу за весь срок на бонусный счет, но не более:
10% от суммы вклада при размещении на 12 месяцев.
7.5% от суммы вклада при размещении на 9 месяцев.
5% от суммы вклада при размещении на 6 месяцев.
2.5% от суммы вклада при размещении на 3 месяца.
При этом, вкладчик и далее продолжает участвовать в Программе вознаграждений согласно Правилам, ежемесячно выбирая категории, участвуя в акциях и получая за это бонусы.
Т. е., например, вкладчик размещает 600 000 грн на Cash'U VKLAD сроком на 12 месяцев, за что сразу получает 60 000 орехов (10% от суммы вклада) на бонусный счет, которые без ограничений может тратить или делать возврат покупок по всем операциям, попадающие в категории повышенного начисления бонусов с момента открытия вклада.
Банку одни выгоды:
1. Возрастет процент срочных вкладов в депозитном портфеле банка при практически той же ставке, что и по обычным вкладам.
2. Увеличится сумма и срок размещения таких вкладов. Хочешь больше орехов - увеличивай сумму и размещай на длительный срок.
3. Сумма на текущих счетах сократится за счет роста срочных вкладов, либо останется без изменений, т. к., чтобы сделать возврат покупки, нужно сначала что-то потратить.
4. Да и в денежную форму перейдет меньше орехов, чем будет их изначально, т. к. вкладчик может участвовать в бонусных розыгрышах, потратив, например, 3000 орехов из 60 000.
5. Персонализация для налоговой. Возможно, будет учитываться при налоговом кредите.
Cash'U VKLAD - Сохраняй! Трать! Зарабатывай!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:17
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:18
Re: Альфа-Банк
Именно поэтому я и писал что рекламная акция Альфа-банка "90 бонусов за покупки" имеет признаки НЕДОСТОВЕРНОЙ РЕКЛАМЫ. Существует масса условий, оговорок и исключений, которые не включены в официальные "Правила", но которые учитываются организатором и вследствие которых клиент не получает обещанное вознаграждение. Все что хотел банк - это по сути чтобы народ достал с полок пылившиеся там более двум месяцев Визы и провел по ним покупки. Если не ошибаюсь это нужно для показателя "активности" карт. Если карты не используются достаточно долго это "портит статистику". Но как обычно правила прописаны "через пень колоду". В частности вот 2 самых существенных исключения из правил, о которых в самих правилах не слова, но не знание которых вводит клиента в заблуждение, что якобы он принимает участие в акции:
1. По карте даже если она подпадает под условия акции не должно быть операций покупки через любой тип терминалов в течение последних 60 календарных дней до начала акции. Вся прелесть ситуации в том что зачастую по пакетным картам гривневая хоть иногда но используется, а валютная чаще лежит на полке. Клиент не зная этого "ненаписанного" условия и видя приглашение для участия в акции в вайбере или в приложении Сэнс естественно начинает платить именно гривневой картой. А она в акции не участвует. Но клиенту банк об этом сказать "забыл". Думаю на это и был расчет маркетолуХов Альфы - что интерчендж по таким "непоняткам" хоть частично перекроет расходы по выплате орехов.
2. В акции не принимают участие огромное количество покупок о чем не указано в "правилах" - в частности Альфа банк считает, что если по общим правилам программы кешьЮ МСС по реальным покупкам включен в число исключений, по которым не начисляются орехи, то такая покупка не будет засчитана для данной акции. Но об этом не сказано ни слова в официальных "правилах". Думаю в этом был расчет маркетолУхов от Альфы №2 - человек прочитав правила в которых написано что бонусы начисляются по сути просто на покупки в магазинах и сети интернет - начнет совершать транзакции (например оплата услуг ОпСоСов) которые в приложении Сенс будут указаны как покупка, но за которые клиент не получит ничего. Но узнает он об этом только после покупки. А интерчендж капает
Все это довольно существенные условия акции, о которых в "правилах" сказать забыли. Случайно ли? Вопрос риторический
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:18
Мне показалось или вчера в правилах акции в приложении не было упоминания про 60 дней? Может просто не дочитал.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:22
Я так понимаю есть утвержденный список карт подпавших под акцию. Соответственно у тех владельцев которые попали в этот список "зажегся" баннер в аппке или пришел вайбер. Список вряд ли будет меняться по мере того как будет проходить 60 дней после последней покупки потому как бюджет акции определен как раз под утвержденный список карт
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:25
Доброго дня. З правил акції:
3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:
- є громадянами України;
- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією
та номером паспорта;
- є держателями Платіжної картки VISA, що приймають участь в Акції (пакету послуг), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021. Перелік карток, що приймають участь в акції заначений в п. 4.2.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:26
Вам не показалось. Не было. Оперативно меняют на марше
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:27
Доброго дня. Дякую. Пропозицію передала.
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