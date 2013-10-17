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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:28
Не было.
Striker написав:
Мне показалось или вчера в правилах акции в приложении не было упоминания про 60 дней
? Может просто не дочитал.
Поменяли сегодня, по тому что ветку завалили претензиями
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Kalgan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:29
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!
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Искатель
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:40
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!
Они сейчас допишут, не переживайте
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Kalgan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:03
Kalgan написав: Искатель написав: Alfa_Bank написав:
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!
Они сейчас допишут, не переживайте
Да пусть допишут. Я за то, чтобы были прозрачные правила акции, а не держали клиентов за лохов.
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Искатель
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- Подякували: 2660 раз.
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-
4
4
1
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