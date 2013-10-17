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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9269927092719272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:28

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Мне показалось или вчера в правилах акции в приложении не было упоминания про 60 дней? Может просто не дочитал.

Не было. Поменяли сегодня, по тому что ветку завалили претензиями :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 611
З нами з: 02.01.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:29

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:
ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?

МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.

Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!
Искатель
 
Повідомлень: 4363
З нами з: 22.02.16
Подякував: 655 раз.
Подякували: 2660 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:40

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:
ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?

МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.

Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!

Они сейчас допишут, не переживайте :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 611
З нами з: 02.01.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:03

  Kalgan написав:
  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.

Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!

Они сейчас допишут, не переживайте :mrgreen:

Да пусть допишут. Я за то, чтобы были прозрачные правила акции, а не держали клиентов за лохов.
Искатель
 
Повідомлень: 4363
З нами з: 22.02.16
Подякував: 655 раз.
Подякували: 2660 раз.
 
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  #<1 ... 9269927092719272
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