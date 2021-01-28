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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:28
Не было.
Striker написав:
Мне показалось или вчера в правилах акции в приложении не было упоминания про 60 дней
? Может просто не дочитал.
Поменяли сегодня, по тому что ветку завалили претензиями
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:29
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!
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Искатель
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:40
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
ОК, тоді де мої 30 горіхів?! Я змоделював ситуацію. Заплатив. Не отримав.
Що я зробив не так?
І що значить "якщо все добре"? Картка приймає участь в акції, Ви підтвердили це.
Що ще може бути недобре?
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!
Они сейчас допишут, не переживайте
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Kalgan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:03
Kalgan написав: Искатель написав: Alfa_Bank написав:
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Покажите место в Правилах данной акции, где об этом упоминается. Заранее спасибо!
Они сейчас допишут, не переживайте
Да пусть допишут. Я за то, чтобы были прозрачные правила акции, а не держали клиентов за лохов.
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Искатель
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:39
Alfa_Bank!
Отключите всех, кто недоволен от программы Cash You!
Это просто "зловживання заохоченнями" какое-то
Вы им акцию объявили, ничего начислять и не планировали, а они тут требуют!
Вы им -ваша карта не подходит (строго так). А они почему?
Вы им-этот МСС (и много-много других) не подпадает под акцию! А они-где это написано??
Умничают, понимаешь!
Отключить, да и дело с концом!
Не благодарите!
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:50
Flamingo написав: V2 написав:
Акція діє до 28.02.2021 р.
Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?
Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції?
Я так понимаю есть утвержденный список карт подпавших под акцию. Соответственно у тех владельцев которые попали в этот список "зажегся" баннер в аппке или пришел вайбер. Список вряд ли будет меняться по мере того как будет проходить 60 дней после последней покупки потому как бюджет акции определен как раз под утвержденный список карт
Карт может быть более одной. У меня вот две. И вот на сегодняшний день по одной из них покупок за последние 60 дней не было, поэтому я получил баннер. Но по второй, возможно, 60 дней истекут через несколько дней, поэтому мне тоже интересно, есть ли шанс.
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M-Audio
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:51
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:53
M-Audio написав: Flamingo написав: V2 написав:
Акція діє до 28.02.2021 р.
Чи значить це, що, наприклад, якщо операція по картці була 30.11., то 29.01. - я ще не можу скористатись, а вже за операцію від 01.02. мені має бути нарахована винагорода?
Чи 60 днів важливо разово від дати старту акції - 28.01. - і всі наступні дати не мають значення, якщо на 28.01. не пройшло 60 днів від останньої операції?
Я так понимаю есть утвержденный список карт подпавших под акцию. Соответственно у тех владельцев которые попали в этот список "зажегся" баннер в аппке или пришел вайбер. Список вряд ли будет меняться по мере того как будет проходить 60 дней после последней покупки потому как бюджет акции определен как раз под утвержденный список карт
Карт может быть более одной. У меня вот две. И вот на сегодняшний день по одной из них покупок за последние 60 дней не было, поэтому я получил баннер. Но по второй, возможно, 60 дней истекут через несколько дней, поэтому мне тоже интересно, есть ли шанс.
Доброго дня.
- є держателями Платіжної картки VISA, що приймають участь в Акції (пакету послуг), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021.
Перелік карток, що приймають участь в акції заначений в п. 4.2.,
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:54
Alfa_Bank написав:
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Чи означає це, що купівлі за цим МСС також виключені при розрахуванні строку в 60 днів? Якщо за останні 60 днів в операціях є поповнення мобільного (4814), перекази MoneySend (6012) та СЕП (теж 6012) -- чи буде така картка приймати участь в акції?
PS Зважаючи на попередню відповідь, особисто для мене не актуально (є покупка, і строк не сплине), але іншим може бути цікаво.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:58
M-Audio написав: Alfa_Bank написав:
МСС 4814 виключено з ПЛ, тому бонусів немає.
Чи означає це, що купівлі за цим МСС також виключені при розрахуванні строку в 60 днів? Якщо за останні 60 днів в операціях є поповнення мобільного (4814), перекази MoneySend (6012) та СЕП (теж 6012) -- чи буде така картка приймати участь в акції?
PS Зважаючи на попередню відповідь, особисто для мене не актуально (є покупка, і строк не сплине), але іншим може бути цікаво.
В Акції приймають участь картки, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгово-сервісних мережа та / або у мережі інтернет. По МСС для Кеш'ю клубу окремої градації немає при підборі карток-учасників.
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Alfa_Bank
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