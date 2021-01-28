Alfa_Bank написав:В Акції приймають участь картки, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгово-сервісних мережа та / або у мережі інтернет. По МСС для Кеш'ю клубу окремої градації немає при підборі карток-учасників.
Т.е. в т.н. акции принимают участие карты, которые реально лежали на полке 60дн на момент 22/01/21, но под акцию попадают только Кеш'Ю-покупки. Выздоравливай Аллюсик, счастья и удачи тебе с любимыми клиентами... и научись вразумительно писать то в конце то концоффф
clientage написав:Достаточно сменять 100грн на тугрики и купить на них три раза по 250г любимых канхвет.
Минимум для обмена 10 тугриков. Я так понимаю, что в связи с КОВИДом у клиентов Аллы залежались валютные Визы. Возможно для системы Виза они должны постоянно "работать", поэтому банк решил изобразить бурную деятельность, потому как акция склэпана ну оччень на скорую руку и правится по подсказкам форумчан.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 29 січ, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав:Доброго дня. - є держателями Платіжної картки VISA, що приймають участь в Акції (пакету послуг), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021. Перелік карток, що приймають участь в акції заначений в п. 4.2.,
Шановна представниця, чи можна клієнтам, якими була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021, просто нарахувати по 90 горіхів? Перехвилювали люди! Отака мегаакція.
rollo написав:Шановна представниця, чи можна клієнтам, якими була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021, просто нарахувати по 90 горіхів? Перехвилювали люди! Отака мегаакція.