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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9270927192729273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:14

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В Акції приймають участь картки, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгово-сервісних мережа та / або у мережі інтернет. По МСС для Кеш'ю клубу окремої градації немає при підборі карток-учасників.

Т.е. в т.н. акции принимают участие карты, которые реально лежали на полке 60дн на момент 22/01/21, но под акцию попадают только Кеш'Ю-покупки.
Выздоравливай Аллюсик, счастья и удачи тебе с любимыми клиентами... и научись вразумительно писать то в конце то концоффф :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:26

Акция с душком. Не буду теперь принимать участие принципиально.

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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:30

Visa буде в захваті

  Striker написав:Акция с душком. Не буду теперь принимать участие принципиально.

Нее, а чоо. Достаточно сменять 100грн на тугрики и купить на них три раза по 250г любимых канхвет. Потери ток на каличном курсе и комисс за обратную конвертацию :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:37

  clientage написав:Достаточно сменять 100грн на тугрики и купить на них три раза по 250г любимых канхвет.

Минимум для обмена 10 тугриков.
Я так понимаю, что в связи с КОВИДом у клиентов Аллы залежались валютные Визы. Возможно для системы Виза они должны постоянно "работать", поэтому банк решил изобразить бурную деятельность, потому как акция склэпана ну оччень на скорую руку и правится по подсказкам форумчан.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 29 січ, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:38

  Alfa_Bank написав:Доброго дня.
- є держателями Платіжної картки VISA, що приймають участь в Акції (пакету послуг), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021. Перелік карток, що приймають участь в акції заначений в п. 4.2.,

Шановна представниця, чи можна клієнтам, якими була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021, просто нарахувати по 90 горіхів? :roll:
Перехвилювали люди! :|
Отака мегаакція.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:42

  rollo написав:Шановна представниця, чи можна клієнтам, якими була отримана Картка, за якими останні 60 календарних днів не було покупок у торгівельно-сервісних мережах та/або у мережі Інтернет, дата відліку 22.01.2021, просто нарахувати по 90 горіхів? :roll:
Перехвилювали люди! :|
Отака мегаакція.

Доброго дня. Я б сказала, що питання риторичне :?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:44

  rollo написав:просто нарахувати по 90 горіхів? :roll:

Так смысл в том, чтобы вам НЕ отваливать обещанных орехов.
Т.е. клиент читает условия акции, карта начинает работать, банку профит, а клиенту финский домик.
Water
 
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