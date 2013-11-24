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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:17
rollo написав: Ромасик написав: rollo написав:
Знайшов ще одну. Єврова картка. Але ж ми в Україні. Й картковий курс жесть.
у вас кешбек 80%, який ще курс?
Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.
курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28
Ромасик написав: rollo написав: Ромасик написав:
у вас кешбек 80%, який ще курс?
Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.
курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.
Поэтому, прикупил на Али пару полезных вещей в машину по 3 ойро. Давно хотел. Плюс маркетплейсы выбраны.
Не пропадать же акции!
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