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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9271927292739274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1053
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1053
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:17

  rollo написав:
  Ромасик написав:
  rollo написав:Знайшов ще одну. Єврова картка. Але ж ми в Україні. Й картковий курс жесть. :|

у вас кешбек 80%, який ще курс?

Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.

курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Подякував: 208 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28

  Ромасик написав:
  rollo написав:
  Ромасик написав:у вас кешбек 80%, який ще курс?

Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.

курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.

Поэтому, прикупил на Али пару полезных вещей в машину по 3 ойро. Давно хотел. Плюс маркетплейсы выбраны.
Не пропадать же акции!
rollo
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 20.10.19
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